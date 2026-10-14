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中國制裁台友邦政要 陸委會：蠻橫霸道加深反感

中央社／ 北京-台北14日電
陸委會。 聯合報系資料照
陸委會。 聯合報系資料照

北京制裁台灣友邦巴拉圭、貝里斯政要，中國大陸國台辦今天聲稱，相關動作與爭取台灣民心「沒有矛盾」；陸委會回應，北京的蠻橫霸道只會加深台灣人民對中共的反感。

大陸委員會（陸委會）今天晚間回應，中華民國與巴拉圭、貝里斯等友邦之間的正常交流與深厚情誼，不容中共干預。

陸委會表示，北京常說要爭取台灣民心，但是無理制裁台灣友邦、干涉他國外交政策，凸顯其在國際上的蠻橫霸道行徑，這只會加深台灣人民對中共的反感。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天上午召開例行記者會。有台媒於會上追問，大陸在國際場合上，對2300萬人民安身立命與高度認同的中華民國的國際生存空間採取全面性圍堵，是否有評估這會進一步加深台灣民眾與大陸的疏離感。

國台辦發言人陳斌華回應，「我不認為堅決打擊『台獨』分裂行徑、堅決反對外部勢力干涉與爭取台灣民心是相互矛盾的」。

他並宣稱，「反外國制裁法」有明確規定與清晰的根據。巴拉圭、貝里斯等「個別政客與台獨分子沆瀣一氣，嚴重干涉內政」。中國大陸依據有關法律對其採取反制措施「合理合法」。

陸委會 巴拉圭 國台辦

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