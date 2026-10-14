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黑龍江代表團訪擇捉島 日本提出交涉中國稱友好交流

中央社／ 台北14日電

共同社報導，中國黑龍江省代表團日前訪問俄日有主權爭議的千島群島中的擇捉島，日本外相茂木敏充表示此舉「絕不能接受」，已向俄羅斯和中國提出交涉，要求妥善應對。中國外交部則表示，訪問屬友好交流活動。

俄羅斯與日本對千島群島存在主權爭議，日本向來主張擁有此群島主權，並以「北方領土」或「北方四島」稱之。有關爭議導致俄日從未簽署正式的第二次世界大戰和平條約。

共同社13及14日報導，由黑龍江省企業家及行政官員組成的代表團訪問俄方有效控制的北方四島中的擇捉島（Etorofu，俄文為Iturup），考察合作項目的可行性。俄新社稱，這是首個中國商務代表團訪問千島群島，不過共同社此前確認有個別中國企業曾赴當地考察。

報導表示，根據俄羅斯遠東薩哈林州發布的消息，中方代表團包括曾進口俄羅斯海產品的企業人士，據悉企業家們對酒店開發及海膽、海參養殖等表現出興趣。

據當地島民稱，訪問是在10月9日至11日進行，是薩哈林州（Sakhalin Oblast）推動國際合作和招商引資舉措的一部分。

報導表示，日本政府的立場是不允許第三國對北方四島進行投資，或依照俄羅斯的手續進入北方四島區域。

日本外相茂木敏充14日在眾院預算委員會會議上，就黑龍江省代表團訪問擇捉島表示「絕不能接受」，並透露已向俄羅斯和中國提出交涉，要求妥善應對。

中國外交部發言人毛寧今天在例行記者會上表示，黑龍江代表團近日訪問該省的「友好省州」—「俄羅斯薩哈林州首府南薩哈林斯克」，與當地展開友好交流活動。

毛寧表示，對於民營企業在訪問期間進行的商業活動不作評論。中方一貫主張，世界反法西斯戰爭的勝利成果應當得到尊重和維護。

黑龍江 日本 俄羅斯

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