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陸再制裁沈伯洋父親公司 陸委會批：搞經濟施壓、干擾我民主選舉

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
針對國台辦14日宣布制裁沈伯洋父親的另一家公司VWAY。陸委會回應，中共在選戰期間對特定陣營和參選人貼標籤、搞經濟施壓，這就是很明顯想脅迫台灣社會、干擾我們民主選舉。。記者張鈺琪／攝影
針對國台辦14日宣布制裁沈伯洋父親的另一家公司VWAY。陸委會回應，中共在選戰期間對特定陣營和參選人貼標籤、搞經濟施壓，這就是很明顯想脅迫台灣社會、干擾我們民主選舉。。記者張鈺琪／攝影

大陸國台辦今（14）日上午宣布，對民進黨台北市長參選人沈伯洋父親的另一家公司VWAY實施制裁，禁止與大陸企業、個人進行任何交易合作。對此，陸委會14日傍晚回應，中共在選戰期間對特定陣營和參選人貼標籤、搞經濟施壓，這就是很明顯想脅迫台灣社會、干擾我們民主選舉。

針對國台辦再度宣布制裁沈伯洋父親的公司，本報記者詢問陸委會的回應。陸委會14日傍晚以書面資料表示，這次中共再度制裁沈伯洋父親的公司，與去年的操作手法如出一轍，都是先由港媒刊登針對性報導，再由中共國台辦宣布制裁。

陸委會指，在選戰期間，中共配合特定輿論操作，對特定陣營和參選人貼標籤、搞經濟施壓，這就是很明顯想脅迫台灣社會、干擾我們民主選舉的惡劣作為。

陸委會強調，政府一定會全力保護國人跟企業的合法權益，堅定捍衛台灣的自由民主體制，請國人放心。

事件起因於親北京港媒《大公文匯網》13日報導，沈伯洋父親沈土城名下「兆億有限公司」在2025年6月遭大陸實施制裁後，又透過另一家公司VWAY CO., LTD.（簡稱VWAY）繼續與大陸企業進行貿易往來，僅半年多時間貿易額就有近70萬美元。

對此，國台辦發言人陳斌華14日在例行記者會上表示，2025年6月國台辦宣布對「台獨頑固分子」沈伯洋之父沈土城擔任負責人的兆億有限公司實施懲戒。經查，沈土城為躲避制裁，以另一家公司VWAY名義，繼續與大陸相關企業進行貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。

陳斌華稱，大陸方面絕不允許「台獨頑固分子」關聯企業在大陸牟利，決定對VWAY公司實施懲戒，採取禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作等必要措施。

陸委會 沈伯洋 國台辦

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