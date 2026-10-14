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台灣採購阿拉斯加天然氣 陸外交部稱「這一事」不會得逞
美國總統川普表示，台灣已同意在未來20年內採購阿拉斯加液化天然氣（LNG）管線計畫30%的天然氣，而且還將額外投資44億美元，以確保這項計畫完工。大陸外交部今天嗆聲，民進黨「打著經貿的幌子謀求台獨」不會得逞。
陸媒澎湃新聞報導，10月14日，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會。法新社記者提問，台灣當局今天表示將向美國阿拉斯加的1個管道項目投資高達44億美元，鑒於這筆投資金額巨大，外交部對這項交易有何評論？
對此毛寧回應，「中國台灣地區對外交往必須按照一個中國原則處理」，她又指，民進黨當局打著「經貿」的幌子謀求「台獨」不會得逞。
路透報導，川普13日在阿拉斯加州集會活動上透露，台灣已同意購買阿拉斯加1項天然氣管線計畫30%天然氣，並指台灣將額外投資44億美元以確保這項計畫完工。
我國經濟部今天表示，中油已與美方開發商協商取得重大進展，依目前規畫，將每年採購600萬噸液化天然氣，以及參與專案開發，預估投資金額最高44億美元，若計畫順利推進，最快2032年可挹注國內天然氣供應。
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