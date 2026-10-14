陸副總理何立峰見法國官員 稱願與歐方持續開展經貿對話

中國大陸與歐盟北京經貿談判甫結束，大陸國務院副總理何立峰13日下午在北京會見到訪的法國總統外交政策顧問伯納（Emmanuel Bonne）時表示，中方願同歐方在經貿領域持續開展對話，為中歐經貿關係的發展注入更多穩定性和正能量。

新華社14日報導，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰13日下午在北京人民大會堂會見伯納，就中法經貿務實合作和中歐經貿關係交換意見。

何立峰表示，中法經貿合作具有廣闊提升空間，中方願繼續同法方一道落實好兩國元首共識，加強經濟各領域務實合作、實現互利共贏。中歐互為重要經貿夥伴，中方願同歐方在經貿領域持續開展對話，為中歐經貿關係的發展注入更多穩定性和正能量。

據中方發布，伯納表示，法方高度重視對華經濟合作，願同中方一道推動歐中貿易投資磋商不斷取得積極成果，保持歐中經貿關係穩定發展。

大陸外交部此前宣布，伯納9至13日訪陸，並將與中共中央中央外辦主任王毅舉行新一輪中法戰略對話。該輪對話已於10日召開。

在伯納到訪之際，中國大陸與歐盟8至9日在北京舉行貿易投資磋商機制第2次例會，並就包括陸製油電車、出口管制等爭議內容達成16項共識。