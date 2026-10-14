陸首度制裁我2名友邦官員 陸國台辦：與爭取台灣民心不矛盾

中國大陸外交部昨宣布，對我邦交國巴拉圭、貝里斯2名官員制裁，此為大陸首次直接制裁與台灣維持邦交國家的現任部長級官員。大陸國台辦今天在記者會上聲稱，此舉與爭取台灣民心不相互矛盾。

有台媒提問，陸方這種跨國制裁的做法，是否會加深台灣民眾對大陸的疏離感？陳斌華回應，「我不認為我們堅決打擊台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，與爭取台灣民心是相互矛盾的。我們維護國家統一、維護台海和平穩定，立場越鮮明、作法越堅決，台灣同胞也會擁護和支持。」

他並聲稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，台灣從來不是一個國家，沒有資格與任何國家建立或保持所謂外交關係。」

陳斌華最後稱，「巴拉圭及貝里斯的個別政客與台獨分子沆瀣一氣，嚴重干涉中國內政，造成惡劣影響，我們依據有關法律對其採取反制措施，合理合法。民進黨出於謀『獨』私利不斷編造虛假事實，企圖挑動兩岸對立對抗，挑戰國際社會公認的『一個中國』原則，不會得逞，注定失敗。」