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沈伯洋喊話「無政治前提」可參加雙城論壇 大陸國台辦回應了

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華。記者陳湘瑾／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華。記者陳湘瑾／攝影

針對台北市長參選人沈伯洋日前提到，雙城論壇既有框架與處理人員保留著本身沒有大礙，但仍要確保「沒有政治前提、有效益、有內容、能幫助到產業」。大陸國台辦今天以未點名方式稱，「台獨頑固分子」長期鼓吹台獨分裂主張，根本沒有資格奢談兩岸交流合作。

本報記者於14日上午的國台辦例行記者會上提問，沈伯洋5月時曾表示，雙城論壇的效益極低，沒有效益的事情就不要辦。近期沈伯洋表示，現有的交流框架先留著，他也在接受電視台專訪時進一步說明，既有框架與處理人員保留著本身沒有大礙，但仍要確保沒有政治前提、有效益、有內容、能幫助到產業。詢問國台辦對上述言論看法。

陳斌華僅回應，上海台北城市論壇連續舉辦16年來，圍繞經濟、文化、科技、社會、體育、城市管理等議題達成諸多共識，對促進兩市交流合作、增進兩市市民福祉，推動兩岸關係和平發展，具有重要意義，得到兩岸同胞普遍肯定和歡迎。

陳斌華並指，要和平，要發展，要交流，要合作，是兩岸同胞的共同心聲，批評「台獨頑固分子」長期鼓吹台獨分裂主張，挑動兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定，根本沒有資格奢談兩岸交流合作。

雙城論壇 國台辦 沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉

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