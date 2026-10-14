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陸漁船在東沙遭海巡署水砲驅離 國台辦：船舶作業合法正當
10月初2艘大陸籍漁船在東沙島東方海域違法下錨作業，遭我海巡署射水砲驅離。大陸國台辦繼事發當天表示，台灣應尊重兩岸漁民在傳統漁區作業的歷史和事實，今天進一步稱，大陸船舶在相關海域作業，完全合法正當。
2艘大陸籍漁船「粵惠東漁75066」及「金鯊」漁船，10月1日在東沙島東方27浬違法下錨作業，我海巡署雲林艦廣播驅離，其中金鯊漁船未理會，雲林艦射水砲驅離，並在金鯊漁船失去動力後拖離至我台灣限制水域，交由大陸籍「海洋石油681號」工作船拖回。
國台辦發言人陳斌華14日在記者會上表示，中國對南海諸島，包括東沙群島及其附近海域，「擁有無可爭辯的主權，大陸船舶在相關海域作業，完全合法正當，我們堅決維護人民生命和財產安全。」
他稱，「民進黨當局」頑固堅持台獨分裂立場，以危險方式粗暴對待大陸船舶，危及有關人員生命財產安全，惡意挑動兩岸對立對抗，必須承擔由此引發的一切後果。
針對大陸漁船遭我方水砲驅離一事，先前國台辦1日表示，台灣有關方面應尊重兩岸漁民在傳統漁區作業的歷史和事實，不得使用危險方式粗暴對待在相關海域正常作業的大陸船舶船員，如造成嚴重後果，一切責任由台方承擔。
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