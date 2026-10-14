沈伯洋父親另一公司遭陸制裁 國台辦：應自證清白向台灣交代

台北市長參選人沈伯洋遭港媒爆料，其父沈土城名下「兆億有限公司」在2025年6月被中國制裁後，又透過另一家公司VWAY繼續在對岸做生意。大陸國台辦14日表示，決定對VWAY公司實施懲戒，採取禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作等必要措施。並指沈伯洋應該自證清白，向台灣社會做出負責任的交代。

親北京港媒《大公文匯網》昨（13）日報導稱，去年6月沈伯洋父親名下兆億公司被大陸實施懲戒後，又用名下另一家公司VWAY CO., LTD. （簡稱VWAY）繼續在大陸賺錢，僅半年多時間貿易額就有近70萬美元。

大陸國台辦發言人陳斌華，今在記者會上回應香港中評社提問表示，2025年6月國務院台辦宣布對「台獨頑固分子」沈伯洋之父沈土成擔任負責人的兆億有限公司實施懲戒。經查，沈土成為躲避制裁，以另外一家公司VWAY名義，繼續與大陸相關企業進行貿易往來與業務合作。從中謀取經濟利益。

陳斌華稱，沈伯洋一邊鼓譟反中抗中，阻礙兩岸交流合作，一邊會同親屬，想方設法從大陸賺錢，醜陋行徑令人不齒。大陸方面絕不允許台獨頑固分子關聯企業在大陸牟利。決定對VWAY公司實施懲戒，採取禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作等必要措施。

有台媒追問，相關指控是否有證據，以及這是否代表陸方監管出現盲區？陳回應，依法懲戒「台獨頑固分子」及其關聯企業，「始終堅持以事實為依據，以法律為準繩。發現一律查處，絕不姑息、絕不手軟。」

陳還稱，「『台獨頑固分子』及其關聯企業企圖掩人耳目、逃避制裁，完全是徒勞的，恰恰暴露其對懲獨利劍高懸的恐慌，凸顯其唯利是圖的醜陋。台獨頑固分子被依法懲治，完全是咎由自取。我們依法懲治極少數違法犯罪的台獨頑固分子，是正義之舉，不涉及廣大台灣同胞。」

另外，本報詢問，國台辦如何看待沈伯洋昨天深夜不點名提出質疑，「為什麼有人這麼關心我家人的生意，甚至連我們每天的行蹤，都有人願意花錢掌握？」、「每次回應這些莫須有的指控，難免又讓它們多了一些聲量。」

陳斌華重申，有關部門的查處懲戒都是以事實為依據，相信相關媒體報導已經善盡查證事實，客觀公正之責任，「你提到的這個人歷來昨是今非，變臉比翻書還快，他現在應該做的是自證清白，向台灣社會做出負責任的交代。」