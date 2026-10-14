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蔡康永現身沈伯洋造勢場 國台辦時隔10日定調：任何人都不能當兩面人

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／北京即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋10月4日下午舉行競選總部成立大會，主持人蔡康永被鏡頭捕捉到人在現場。中央社
民進黨台北市長參選人沈伯洋10月4日下午舉行競選總部成立大會，主持人蔡康永被鏡頭捕捉到人在現場。中央社

知名主持人蔡康永日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立大會。針對媒體提問，大陸國台辦時隔10日回應，雖未點名蔡康永，但是稱任何人、任何勢力都不能一邊賺取大陸發展紅利，一邊與台獨分裂勢力勾連糾纏做兩面人。

蔡康永4日現身台北市長候選人沈伯洋成立競選總部的活動現場，引發外界關注，此舉引發大陸社群議論，合作的中國大陸電動車品牌零跑也率先發出聲明切割，並將社群上相關內容全都下架。

大陸國台辦發言人陳斌華14日在記者會上表示，「台獨頑固分子」沈伯洋所作所為人盡皆知，任何形式的台獨分裂活動都是對中華民族根本利益的嚴重損害，我們都堅決反對，「我們始終尊重和保障台灣同胞正當的言論與表達自由，但在大是大非問題上沒有任何模糊的空間。」

陳斌華續指，維護統一、反對台獨是全體中國人民的共同意志，任何人、任何勢力都不能一邊賺取大陸發展紅利，一邊與台獨分裂勢力勾連糾纏做兩面人。

台媒追問，此事凸顯兩岸認知差異，是否還有調和的可能性和空間？

陳回應，「兩岸一家親」不是空喊的口號，而是不爭的事實。尊重台灣同胞選擇的社會制度和生活方式，台灣同胞也應該尊重大陸同胞選擇的發展道路，尊重大陸現行的司法制度。「社會制度不同，不是搞分裂的藉口，不應該成為煽動兩岸對抗、扭曲民族認同的工具，更不是統一的障礙。」

他最後表示，兩岸同胞要交流互鑑、增進互信認同等，在「一個中國」原則基礎上，「我們願意同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題，和推進祖國統一進程的有關問題，開展對話溝通，廣泛交換意見，尋求社會共識。台灣同胞可以充分發表意見，積極參與到統一後的政治和社會制度的設計中。」

在國台辦今天正式回應之前，共軍宣傳平台「鈞正平」6日晚間罕見以不點名發文稱，「某些人一邊賺著大陸紅利，一邊與台獨眉來眼去，早晚會付出難以承受的代價」；新華社前駐台記者經營的微信公眾號「明叔雜談」9日刊文稱，「蔡康永在原則和底線問題上挑釁大陸網民，我們是不可能原諒蔡康永的。」

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