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延宕12年 央視：大陸與北韓跨境「新鴨綠江大橋」明天開通
大陸官媒14日報導，連接大陸遼寧省丹東與北韓新義州的「新鴨綠江大橋」將於10月15日正式開通。隨著中朝關係回暖，這座全長約3公里的跨境大橋在延宕12年後終於迎來啟用。
央視14日報導，經中朝雙方商定，中朝新鴨綠江大橋將於10月15日正式開通，雙方將於當日共同舉行開通儀式。報導未提到將有哪些中朝官員將出席儀式。
韓聯社13日稍早引述消息報導，新鴨綠江大橋當天懸挂起大型中、朝國旗，引發大橋即將正式通車的猜測。近期還有大型卡車在橋上試運作，朝方一側也已建成關口和疑似海關設施。
據報導，新鴨綠江大橋全長3,026公尺，為雙向四車道，由中方全額承擔建設費用，中方一側的工程早在2014年10月竣工，但因朝方連接道路和通關設施未能及時建成，大橋正式通車至今已推遲12年。
路透9月報導，南韓衛星影像分析公司SI Analytics表示，北韓運用了其標誌性的「速度戰」戰術，僅用了4個月時間，就完成了1個已經停滯12年的項目。
路透稱，這座大橋被視為中朝關係進入新時代的象徵。大橋建設在大陸國家主席習近平6月訪問平壤，與北韓領導人金正恩會談之後重新啟動。
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