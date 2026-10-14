快訊

沈伯洋父親另一公司遭陸制裁 國台辦：應自證清白向台灣交代

饗食天堂祭出平假日「全面預收定金」這時開跑！ 逾期沒付錢小心位子秒飛

費仔要來台灣了！經紀公司宣布11/1抵台 行程曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

港府延長3電視台經營年期 但要求加強國民教育節目

中央社／ 香港14日電

香港當局昨天宣布同意延長本地3家電視台經營牌照12年，並放寬經營限制，以利於發展，但也額外要求它們加強國民教育節目。

港府昨天公布，行政長官會同行政會議批准香港電視娛樂有限公司（電視娛樂）、無綫集團有限公司（無綫）及有線寬頻開電視有限公司（開電視）提出的免費電視牌照續期申請，為期12年。

據公布，在批准續牌之餘，港府接納通訊事務管理局的建議，允許這些電視台延長經營時間，以及採取多項放寬措施，以促進本地廣播業的持續發展，並為市民大眾提供更多元化的電視節目。

大致上，在延長經營時間及放寬措施方面，港府減少它們播放節目的時數限制，給予其在播放粵語和英語節目上更多彈性。

但與此同時，港府似乎很注意國民教育，要求這些電視台加強播放「說好香港故事」的英語節目及國民教育相關節目的時數。

按照要求，這些電視台需要把國民教育節目從現有的「時事」類別中分拆成新的「國民教育」類別，並將該類節目的每週規定播放時數由半小時增至一小時。

商務及經濟發展局發言人說：「……行政長官會同行政會議決定續期免費電視牌照，加上適時更新規管要求，顯示香港特別行政區（特區）政府致力營造更有利的營商環境，讓本港廣播業蓬勃發展，善用『香港品牌』的優勢，鞏固香港作為亞洲國際都會的地位。」

行政長官李家超月前發表的年度施政報告，也曾表示政府會為廣播業拆牆鬆綁，以確保規管制度能與時並進。

港府 電視 香港

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

香港新投資移民計畫反應佳 人才資金湧入 港投3年吸金9.5億美元

保育動物進攝影棚！張小燕飛澳拍軟萌國寶｜1987年《頑皮家族》

香港證監會對涉嫌操縱IPO兩集團採取行動 凍結資產歷來最大

茶百道遭香港證監會停牌 因IPO涉嫌人為操縱

相關新聞

沈伯洋父親另一公司遭陸制裁 國台辦：應自證清白向台灣交代

台北市長參選人沈伯洋遭港媒爆料，其父沈土城名下「兆億有限公司」在2025年6月被中國制裁後，又透過另一家公司VWAY繼續在對岸做生意。大陸國台辦14日表示，決定對VWAY公司實施懲戒，採取禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作等必要措施。並指沈伯洋應該自證清白，向台灣社會做出負責任的交代。

蔡康永現身沈伯洋造勢場 國台辦時隔10日定調：任何人都不能當兩面人

知名主持人蔡康永日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立大會。針對媒體提問，大陸國台辦時隔10日回應，雖未點名蔡康永，但是稱任何人、任何勢力都不能一邊賺取大陸發展紅利，一邊與台獨分裂勢力勾連糾纏做兩面人。

延宕12年 央視：大陸與北韓跨境「新鴨綠江大橋」明天開通

大陸官媒14日報導，連接大陸遼寧省丹東與北韓新義州的「新鴨綠江大橋」將於10月15日正式開通。隨著中朝關係回暖，這座全長約3公里的跨境大橋在延宕12年後終於迎來啟用。

陸漁船在東沙遭海巡署水砲驅離 國台辦：船舶作業合法正當

10月初2艘大陸籍漁船在東沙島東方海域違法下錨作業，遭我海巡署射水砲驅離。大陸國台辦繼事發當天表示，台灣應尊重兩岸漁民在傳統漁區作業的歷史和事實，今天進一步稱，大陸船舶在相關海域作業，完全合法正當。

國慶致詞的奧義！比較習近平、賴清德、韓國瑜的三種國家想像

本文比較2024年至2026年間，習近平、賴清德與韓國瑜的國慶演說文本，觀察三位政治領導人如何界定國家、治理、兩岸關係與安全秩序，各自的論述重心又有哪些轉變。

賴總統國慶演說後共軍動作頻頻 遼寧艦今起赴西太平洋訓練

中共海軍14日上午宣布，組織遼寧艦航母編隊赴西太平洋相關海域開展訓練，但稱這是例行性訓練，不針對特定國家和目標。不過，自賴清德總統上周六發表國慶演說後，共軍近日動作頻頻，仍引發關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。