港府延長3電視台經營年期 但要求加強國民教育節目

香港當局昨天宣布同意延長本地3家電視台經營牌照12年，並放寬經營限制，以利於發展，但也額外要求它們加強國民教育節目。

港府昨天公布，行政長官會同行政會議批准香港電視娛樂有限公司（電視娛樂）、無綫集團有限公司（無綫）及有線寬頻開電視有限公司（開電視）提出的免費電視牌照續期申請，為期12年。

據公布，在批准續牌之餘，港府接納通訊事務管理局的建議，允許這些電視台延長經營時間，以及採取多項放寬措施，以促進本地廣播業的持續發展，並為市民大眾提供更多元化的電視節目。

大致上，在延長經營時間及放寬措施方面，港府減少它們播放節目的時數限制，給予其在播放粵語和英語節目上更多彈性。

但與此同時，港府似乎很注意國民教育，要求這些電視台加強播放「說好香港故事」的英語節目及國民教育相關節目的時數。

按照要求，這些電視台需要把國民教育節目從現有的「時事」類別中分拆成新的「國民教育」類別，並將該類節目的每週規定播放時數由半小時增至一小時。

商務及經濟發展局發言人說：「……行政長官會同行政會議決定續期免費電視牌照，加上適時更新規管要求，顯示香港特別行政區（特區）政府致力營造更有利的營商環境，讓本港廣播業蓬勃發展，善用『香港品牌』的優勢，鞏固香港作為亞洲國際都會的地位。」

行政長官李家超月前發表的年度施政報告，也曾表示政府會為廣播業拆牆鬆綁，以確保規管制度能與時並進。