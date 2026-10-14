快訊

獨／瞞了超正愛妻大元13年！鼓鼓罕吐新婚內幕

川普造勢喊話 稱台灣同意採購阿拉斯加30%天然氣 額外投資44億美元

賴總統國慶演說後共軍動作頻頻 遼寧艦今起赴西太平洋訓練

聽新聞
0:00 / 0:00

重慶前市長黃奇帆被查 落馬原因眾說紛紜

中央社／ 香港14日電

中國重慶市前市長黃奇帆因為違紀受查，其受查原因眾說紛紜，據報導，外傳可能與重慶金融高官被查有關，也可能與中國國際經濟交流中心遭整肅有關。

明報今天轉述大陸媒體報導，外傳黃奇帆受查的原因之一，是今年4月，重慶市金融工作辦公室前主任阮路被帶走，而過去一個月，又有重慶渝富控股集團董事長謝文輝、西南證券股份前董事長吳堅被查；黃奇帆有「金融市長」之稱，有人相信他牽涉這些事。

原因之二是與他擔任副理事長的中國國際經濟交流中心遭整肅有關，中心前理事長畢井泉已被判刑。

但報導又引述採訪過黃奇帆的媒體人說，黃奇帆非常熟悉經濟，平易近人，政治上也歷經多劫，但「退下來之後太高調」，到處發表經濟評論，「會引起一些人不高興」。

黃奇帆在重慶任職15年，先後與6任市委書記共事，歷經薄熙來、孫政才兩任書記落馬的官場地震，曾有「政壇不倒翁」之稱。2017年2月，他調任中國全國人大財政經濟委員會副主委，2018年3月卸任職務。

他退休後除了演講，先後出版多本著作，還擔任復旦大學特聘教授等職，近年以經濟學家身分活躍於公眾視野。

大陸 重慶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「涉嫌嚴重違紀違法」 重慶前市長黃奇帆被查

被中紀委抓了？前重慶市長黃奇帆演講突取消惹猜測

重慶魔咒？中共政壇「不倒翁」黃奇帆 卸任10年被查

謠言紛飛之際 前重慶市長黃奇帆26日演講傳緊急叫停

相關新聞

賴總統國慶演說後共軍動作頻頻 遼寧艦今起赴西太平洋訓練

中共海軍14日上午宣布，組織遼寧艦航母編隊赴西太平洋相關海域開展訓練，但稱這是例行性訓練，不針對特定國家和目標。不過，自賴清德總統上周六發表國慶演說後，共軍近日動作頻頻，仍引發關注。

重慶魔咒？中共政壇「不倒翁」黃奇帆 卸任10年被查

在中共政壇有「不倒翁」之稱的前重慶市長黃奇帆，卸任十年後落馬。據央視昨晚消息，前重慶市委副書記、市長黃奇帆涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

國慶致詞的奧義！比較習近平、賴清德、韓國瑜的三種國家想像

本文比較2024年至2026年間，習近平、賴清德與韓國瑜的國慶演說文本，觀察三位政治領導人如何界定國家、治理、兩岸關係與安全秩序，各自的論述重心又有哪些轉變。

向川普示好…VISA在陸籌備清算機構 卡關9年突放行

大陸國家主席習近平上月底訪美後，美國支付巨頭ＶＩＳＡ突破多年嘗試，繼萬事達卡和美國運通之後，終於獲得大陸央行批准籌備銀行卡清算機構。美國總統川普此前與習近平會晤時曾提及ＶＩＳＡ進入中國市場議題。隨著兩人即將於ＡＰＥＣ會議期間再次見面，分析認為，此舉是北京向華盛頓釋出的善意姿態。

王毅會見俄總統助理 深談北極合作…聚焦運輸走廊

中俄積極推進北極合作。大陸外長王毅十二日在北京與到訪的俄羅斯總統助理、海事委員會主席帕特魯舍夫會晤時表示，願拓展雙方涉海和北極事務交流，發動中俄關係發展的「藍色引擎」。對於中俄北極航道合作，帕特魯舍夫則直言，這能讓兩國免受包括軍事升級、海盜和制裁在內的任何風險影響。

春哥侃陸／烘焙店成破產新件套 大鬆馳潮下恐釀危機？

中國大陸除了政經變局，還有社會生活不時出現新動向，這些新動向可能因政經變局而來，可能又反過來推動政經領域出現新變。近期大陸民間熱烈議論「中產三件套」又增加一套，以及廣泛討論「大鬆馳」現象，但為何有觀點認為，再這樣鬆弛下去，出現的可能就是下一場危機？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。