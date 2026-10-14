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重慶前市長黃奇帆被查 落馬原因眾說紛紜
中國重慶市前市長黃奇帆因為違紀受查，其受查原因眾說紛紜，據報導，外傳可能與重慶金融高官被查有關，也可能與中國國際經濟交流中心遭整肅有關。
明報今天轉述大陸媒體報導，外傳黃奇帆受查的原因之一，是今年4月，重慶市金融工作辦公室前主任阮路被帶走，而過去一個月，又有重慶渝富控股集團董事長謝文輝、西南證券股份前董事長吳堅被查；黃奇帆有「金融市長」之稱，有人相信他牽涉這些事。
原因之二是與他擔任副理事長的中國國際經濟交流中心遭整肅有關，中心前理事長畢井泉已被判刑。
但報導又引述採訪過黃奇帆的媒體人說，黃奇帆非常熟悉經濟，平易近人，政治上也歷經多劫，但「退下來之後太高調」，到處發表經濟評論，「會引起一些人不高興」。
黃奇帆在重慶任職15年，先後與6任市委書記共事，歷經薄熙來、孫政才兩任書記落馬的官場地震，曾有「政壇不倒翁」之稱。2017年2月，他調任中國全國人大財政經濟委員會副主委，2018年3月卸任職務。
他退休後除了演講，先後出版多本著作，還擔任復旦大學特聘教授等職，近年以經濟學家身分活躍於公眾視野。
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