賴總統國慶演說後共軍動作頻頻 遼寧艦今起赴西太平洋訓練

中共海軍14日上午宣布，組織遼寧艦航母編隊赴西太平洋相關海域開展訓練，但稱這是例行性訓練，不針對特定國家和目標。不過，自賴清德總統上周六發表國慶演說後，共軍近日動作頻頻，仍引發關注。

新華社報導，據「人民海軍」微信公眾號消息，10月14日，中共海軍組織遼寧艦航母編隊赴西太平洋相關海域開展訓練。通報稱，這是根據年度計畫組織的例行性訓練，旨在檢驗提升部隊實戰化訓練水平，不斷提高履行使命能力，符合相關國際法和國際實踐，不針對特定國家和目標。

值得注意的是，遼寧艦上次啟程赴西太平洋開展訓練的時間點也與賴總統密切關聯，當時正值520賴清德就職2周年前1天。

當時這趟訓練持續40多天，曾赴南海、西太平洋等海域，並與兩棲攻擊艦編隊開展聯合演練，於6月22日返回青島母港。中方稱，訓練期間曾遭日方艦艇、飛機多次近距離跟蹤監視、滋擾挑釁。

共軍本周從南到北，在南海、渤海、黃海、東海等六處海域展開9天大範圍密集演訓，新加坡聯合早報報導，這不僅是針對賴清德國慶演說的表態，大陸軍事評論員宋忠平研判，台海如果爆發軍事衝突，大陸周邊都有可能形成戰場，範圍會很大，因此解放軍需要重點防範周邊全域。