快訊

獨／瞞了超正愛妻大元13年！鼓鼓罕吐新婚內幕

川普造勢喊話 稱台灣同意採購阿拉斯加30%天然氣 額外投資44億美元

賴總統國慶演說後共軍動作頻頻 遼寧艦今起赴西太平洋訓練

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統國慶演說後共軍動作頻頻 遼寧艦今起赴西太平洋訓練

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
共軍宣布，10月14日，解放軍海軍組織遼寧艦航母編隊赴西太平洋相關海域開展訓練。圖為2024年10月下旬，遼寧艦編隊開展遠海實戰化訓練資料照。中新社
共軍宣布，10月14日，解放軍海軍組織遼寧艦航母編隊赴西太平洋相關海域開展訓練。圖為2024年10月下旬，遼寧艦編隊開展遠海實戰化訓練資料照。中新社

中共海軍14日上午宣布，組織遼寧艦航母編隊赴西太平洋相關海域開展訓練，但稱這是例行性訓練，不針對特定國家和目標。不過，自賴清德總統上周六發表國慶演說後，共軍近日動作頻頻，仍引發關注。

新華社報導，據「人民海軍」微信公眾號消息，10月14日，中共海軍組織遼寧艦航母編隊赴西太平洋相關海域開展訓練。通報稱，這是根據年度計畫組織的例行性訓練，旨在檢驗提升部隊實戰化訓練水平，不斷提高履行使命能力，符合相關國際法和國際實踐，不針對特定國家和目標。

值得注意的是，遼寧艦上次啟程赴西太平洋開展訓練的時間點也與賴總統密切關聯，當時正值520賴清德就職2周年前1天。

當時這趟訓練持續40多天，曾赴南海、西太平洋等海域，並與兩棲攻擊艦編隊開展聯合演練，於6月22日返回青島母港。中方稱，訓練期間曾遭日方艦艇、飛機多次近距離跟蹤監視、滋擾挑釁。

共軍本周從南到北，在南海、渤海、黃海、東海等六處海域展開9天大範圍密集演訓，新加坡聯合早報報導，這不僅是針對賴清德國慶演說的表態，大陸軍事評論員宋忠平研判，台海如果爆發軍事衝突，大陸周邊都有可能形成戰場，範圍會很大，因此解放軍需要重點防範周邊全域。

遼寧艦 國慶 共軍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

共軍本周密集演訓 陸專家：為台海鬥爭多海聯動作準備

共軍連6天5海域實彈軍演 航港局：非我搜救責任區、對周邊船舶尚無影響

共軍今沿海軍演！顧立雄：國軍密切關注 研判為一般砲兵射擊訓練

共軍海上實彈射擊 顧立雄：例行訓練

相關新聞

賴總統國慶演說後共軍動作頻頻 遼寧艦今起赴西太平洋訓練

中共海軍14日上午宣布，組織遼寧艦航母編隊赴西太平洋相關海域開展訓練，但稱這是例行性訓練，不針對特定國家和目標。不過，自賴清德總統上周六發表國慶演說後，共軍近日動作頻頻，仍引發關注。

重慶魔咒？中共政壇「不倒翁」黃奇帆 卸任10年被查

在中共政壇有「不倒翁」之稱的前重慶市長黃奇帆，卸任十年後落馬。據央視昨晚消息，前重慶市委副書記、市長黃奇帆涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

國慶致詞的奧義！比較習近平、賴清德、韓國瑜的三種國家想像

本文比較2024年至2026年間，習近平、賴清德與韓國瑜的國慶演說文本，觀察三位政治領導人如何界定國家、治理、兩岸關係與安全秩序，各自的論述重心又有哪些轉變。

向川普示好…VISA在陸籌備清算機構 卡關9年突放行

大陸國家主席習近平上月底訪美後，美國支付巨頭ＶＩＳＡ突破多年嘗試，繼萬事達卡和美國運通之後，終於獲得大陸央行批准籌備銀行卡清算機構。美國總統川普此前與習近平會晤時曾提及ＶＩＳＡ進入中國市場議題。隨著兩人即將於ＡＰＥＣ會議期間再次見面，分析認為，此舉是北京向華盛頓釋出的善意姿態。

王毅會見俄總統助理 深談北極合作…聚焦運輸走廊

中俄積極推進北極合作。大陸外長王毅十二日在北京與到訪的俄羅斯總統助理、海事委員會主席帕特魯舍夫會晤時表示，願拓展雙方涉海和北極事務交流，發動中俄關係發展的「藍色引擎」。對於中俄北極航道合作，帕特魯舍夫則直言，這能讓兩國免受包括軍事升級、海盜和制裁在內的任何風險影響。

春哥侃陸／烘焙店成破產新件套 大鬆馳潮下恐釀危機？

中國大陸除了政經變局，還有社會生活不時出現新動向，這些新動向可能因政經變局而來，可能又反過來推動政經領域出現新變。近期大陸民間熱烈議論「中產三件套」又增加一套，以及廣泛討論「大鬆馳」現象，但為何有觀點認為，再這樣鬆弛下去，出現的可能就是下一場危機？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。