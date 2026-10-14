王毅會見俄總統助理 深談北極合作

中俄積極推進北極合作。大陸外長王毅十二日在北京與到訪的俄羅斯總統助理、海事委員會主席帕特魯舍夫會晤時表示，願拓展雙方涉海和北極事務交流，發動中俄關係發展的「藍色引擎」。對於中俄北極航道合作，帕特魯舍夫則直言，這能讓兩國免受包括軍事升級、海盜和制裁在內的任何風險影響。

據大陸外交部官網，王毅在會談中提到，中方建設「冰上絲綢之路」與俄方推進北極航道建設不謀而合，海洋事務合作在中俄全面戰略協作中的重要性不斷提升。中方「願同俄方加強兩國海洋戰略對接」，實現優勢互補，維護彼此正當海洋權益、亞太地區海上安全以及全球關鍵航道正常通行。

王毅又稱，要尊重沿岸國主權與安全，保障能源資源穩定供應和產供鏈安全運行，並拓展雙方涉海和北極事務交流，發動中俄關係發展的「藍色引擎」，推動構建海洋命運共同體。

據俄通社，帕特魯舍夫說，俄中之間不斷增長的貿易量需要可靠的運輸走廊，日益深化的能源合作亦需要穩定的物流鏈。俄方特別重視共同發展戰略物流倡議。大陸實施「海上絲綢之路」構想已有十餘年，俄羅斯則啟動了「跨北極運輸走廊」，發展這些倡議，兩國能夠改變世界地緣經濟版圖，使海上貿易成本更低廉、便捷，並免受包括軍事升級、海盜和制裁在內的任何風險影響。

帕特魯舍夫八日至十三日訪問大陸六天，全程聚焦海洋與船舶領域，並和王毅、大陸工信部副部長柯吉欣、交通運輸部長劉偉等陸方官員會談。他與劉偉重點討論了實施跨北極運輸走廊項目的合作、大陸企業在北方海道沿線擴大航運規模、開發雙邊內河航線以及兩國物流運營商進一步拓展海上貨運業務等議題。