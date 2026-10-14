重慶魔咒？中共政壇「不倒翁」黃奇帆 卸任10年被查

在中共政壇有「不倒翁」之稱的前重慶市長黃奇帆，卸任十年後落馬。據央視昨晚消息，前重慶市委副書記、市長黃奇帆涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，黃奇帆一九五二年五月出生，曾長期在上海工作，二○○一年調往重慶任副市長，二○○九年十一月升任重慶市委副書記，隔年一月出任重慶市長，直至二○一六年十二月卸任，在重慶工作長達十五年。

香港「明報」昨日稍早報導，寧波銀行杭州分行原定於十月廿六日在杭州舉行「新質生產力賦能杭州企業高質量發展論壇」，邀請黃奇帆擔任主講嘉賓，但活動突傳「因故取消」。

黃奇帆被稱為是中共政壇的「不倒翁」，他長期工作的重慶，已有兩任身兼中共政治局委員的市委書記（薄熙來、孫政才）入獄，市委前副書記任學鋒在北京身故，三任副市長兼公安局長（王立軍、何挺、鄧恢林）先後落馬，今年五月再有副市長、公安局長張安疆身故。

卸任重慶市長後，黃奇帆依然活躍於大陸財經界，並以經濟學者身分在各地發表演講，公開身分包括復旦大學特聘教授及中國國際經濟交流中心副理事長等。