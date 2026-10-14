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VISA在陸設清算機構准了 川習下月會晤前…北京再釋出善意

經濟日報／ 記者陳湘瑾謝守真／綜合報導
大陸央行13日批准美國支付巨頭VISA在陸設立的威士公司籌備銀行卡清算機構。（美聯社）
大陸央行13日批准美國支付巨頭VISA在陸設立的威士公司籌備銀行卡清算機構。（美聯社）

等了近十年，中國人民銀行（大陸央行）昨（13）日終於批准美國支付巨頭VISA在大陸設立的威士公司籌備銀行卡清算機構，成為繼美國運通、萬事達卡之後第三家拿到大陸銀行卡清算市場「入場券」的國際發卡組織。

美國總統川普此前與大陸國家主席習近平會晤時曾表示，應該允許VISA能夠更大程度地進入中國市場。隨著兩人即將於下月在深圳舉行的APEC經濟領袖會議期間再次見面，分析認為，此舉是北京在預期川習再次會晤前，向華盛頓釋出的善意姿態。

國際發卡組織在陸清算市場布局
國際發卡組織在陸清算市場布局

人行13日在官網公布，威士公司須在一年內完成籌備，之後提交開業申請，經人行會同國家金融監督管理總局審批後，核發「銀行卡清算業務許可證」。

威士信息技術為VISA在大陸境內成立的企業法人，為外商投資企業。獲批籌備，意味著拿到「籌備資格」，但不等於可以直接展開業務。要等到獲得最終許可證，VISA才能在大陸境內發行VISA品牌人民幣銀行卡，並為境內主體提供人民幣銀行卡清算服務。

過去，VISA與大陸商業銀行的合作主要圍繞跨境支付和境外用卡。未來，如果境內清算網路正式開業，VISA將有機會透過自身境內清算體系，支持相關銀行卡在中國大陸境內完成交易處理。

據大陸央行數據，2025年大陸銀行卡交易量達到4.6兆筆，交易額達人民幣963.60兆元，凸顯該市場的巨大潛力。

針對VISA的批准，是川普與習近平兩次會晤之後作出的，VISA執行長麥金納尼是陪同川普訪問北京的企業執行長之一。今年5月，川普在北京與習近平會晤時表示，應該允許VISA能夠更大程度地進入中國市場。9月習近平訪美時，麥金納尼也是白宮的晚宴上在座的企業家。

專家分析，這可以被視為中美領導人會晤後，中方向美方所釋出的善意。

路透指出，此次批准象徵VISA朝向加入競爭對手，在中國大陸經營銀行卡清算服務邁出重要一步，也代表中國受到嚴格管制的金融業進一步對外開放。

此前，萬事達卡2023年11月透過與具國資背景的網聯清算公司成立合資企業，獲准在大陸境內進行清算業務。美國運通成立的合資企業於2020年6月獲得類似批准。

Visa 習近平 中國人民銀行

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