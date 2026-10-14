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向川普示好！VISA在陸籌備清算機構 卡關9年突放行

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸央行批准ＶＩＳＡ籌備銀行卡清算機構。圖為二○一九年三月ＶＩＳＡ中國總部北京新址落成。圖／取自中國日報網
大陸央行批准ＶＩＳＡ籌備銀行卡清算機構。圖為二○一九年三月ＶＩＳＡ中國總部北京新址落成。圖／取自中國日報網

大陸國家主席習近平上月底訪美後，美國支付巨頭ＶＩＳＡ突破多年嘗試，繼萬事達卡和美國運通之後，終於獲得大陸央行批准籌備銀行卡清算機構。美國總統川普此前與習近平會晤時曾提及ＶＩＳＡ進入中國市場議題。隨著兩人即將於ＡＰＥＣ會議期間再次見面，分析認為，此舉是北京向華盛頓釋出的善意姿態。

大陸央行（中國人民銀行）昨公布，向威士信息技術（北京）有限公司下發准予行政許可決定，批准其籌備銀行卡清算機構。威士公司需要在一年內完成籌備工作，之後可提交開業申請，中國人民銀行會同大陸國家金融監管總局審批同意後，頒發銀行卡清算業務許可證。

威士信息技術為ＶＩＳＡ在大陸境內成立的企業法人，為外商投資企業。獲批籌備，意味著拿到「籌備資格」，但要等到獲得最終許可證，ＶＩＳＡ才能在大陸境內發行ＶＩＳＡ品牌人民幣銀行卡，並為境內主體提供人民幣銀行卡清算服務。

ＶＩＳＡ早在二○一七年就提交申請，前後歷經近九年。針對ＶＩＳＡ的批准，是川普與習近平兩次會晤之後作出的，麥金納尼是陪同川普五月訪問北京的企業執行長之一，當時川普與習近平會晤時表示應允許ＶＩＳＡ能夠更大程度地進入中國市場。九月習近平訪美時，麥金納尼也是白宮晚宴上在座的企業家。

ＶＩＳＡ執行長麥金納尼表示，籌備申請獲批准，象徵公司長期致力於中國市場的承諾向前邁出重要一步。他並稱，非常感謝美中兩國領導人在推動中美建設性戰略穩定關係所發揮的重要作用。麥金納尼還向大陸金融時報表示，未來ＶＩＳＡ將有機會支持大陸境內客戶發行可在境內受理的ＶＩＳＡ品牌支付產品，並進一步推動大陸數位支付發展。

專家分析，這可以被視為中美領導人會晤後，中方向美方所釋出的善意。路透指出，此次批准象徵大陸受到嚴格管制的金融業進一步對外開放。此前，萬事達卡二○二三年十一月、美國運通於二○二○年六月透過合資企業獲得批准。

Visa 習近平 中國人民銀行

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