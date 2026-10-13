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赴西藏旅遊遭約談 台護理師揭內容：反覆試探政治立場

中央社／ 台北13日電

近期台灣人赴中國大陸旅遊遭盤查的案例越來越多，一名擔任護理師的林姓男子近日到西藏旅遊時遭中國國安人員約談，包括反覆試探他的政治立場，他認為約談目的像進行思想滲透與了解台灣人真實想法。

林姓護理師12日在社群媒體Threads分享被約談的經過與內容，包括個人身家調查、政黨傾向、對兩岸局勢的看法等，約談過程約1小時。由於林姓男子先後任職2所公立醫院，因此還被詢問是否會服務軍人、與北市府人員接觸等。

林先生透過電話接受中央社訪問表示，他雖聽說過台灣人赴陸旅遊遭約談的事，但沒有想過自己會遇上，「因為我算是在網路上不太會發表任何政治立場的人，所以我不太知道為什麼找我」。

林先生也透露，同團8名台灣人有3人遭約談，導遊說比一般團來得多。被約談3人中有2人為護理師，1人為飛機維修技師，被分開約談。不過林先生手機並沒有被沒收，也沒有被要求簽署保密協議。

回想被約談的經過，林先生表示他剛到西藏飯店check in後就被導遊叫出來，隨後有一名男子將他帶到飯店一個空房間陽台，旁邊還有兩名女性。當下沒有人向他表明身分，事後才得知對方是國安人員。

他表示，對方試圖營造輕鬆氣氛。當他被問到中國的缺點時，他提到「相對不自由」，並舉當下的約談為例，對方就顯得無法理解，並且不太開心，「因為他覺得我們只是在聊天，然後他並沒有扣押我」。

林先生認為，這場約談的目的有點像是思想滲透，或者是想了解台灣人真正的想法，「我覺得他常常問一些無關緊要的問題，但很多都是在一直試探我的立場」。

林先生也被問及政黨傾向，他表示沒有支持特定黨派，「他說那你都怎麼投票？」即使林先生表明看政見投票，對方依然顯得不太理解。

其餘問題還包括「你在哪裡當兵？什麼軍種？學了些什麼？為什麼只當4個月？」、「你是什麼政黨？民進黨真的有普發1萬塊嗎？」、「你去過哪些國家？台灣為什麼這麼愛去日本？你喜歡美國嗎？」、「如果給你更高的薪水願意統一嗎？你知道可以轉籍成中國人嗎？」

林先生傾向照實回答，但事後認為「這個應對方式還是有點風險」，他必須一直觀察對方反應並思考每句話的風險。

對於這次約談是否會影響後續去中國旅遊的意願，他表示，由於發文引起網友關注，因此暫時不會再去了。

除了林先生與同行人員的遭遇，陸委會9月底也公布另一起護理師遭盤查個案，一名任職衛生福利部所屬醫院的護理師8月赴西藏旅遊時遭盤查，理由為曾在軍醫院任職。

西藏 護理師 旅遊

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