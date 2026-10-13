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「涉嫌嚴重違紀違法」 重慶前市長黃奇帆被查

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
圖為2025年9月黃奇帆在一場研討會上發表演說。中新社
圖為2025年9月黃奇帆在一場研討會上發表演說。中新社

據央視13日晚間報導，大陸重慶市委原副書記、原市長黃奇帆涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。值得注意的是，港媒13日稍早才報導，黃奇帆原定本月26日在杭州出席一場經濟論壇並發表演講，但活動突然傳出「因故取消」。

公開資料顯示，黃奇帆1952年5月出生，浙江諸暨人，曾長期在上海工作，歷任上海市浦東開發辦公室副主任、浦東新區管委會副主任、上海市政府副秘書長及市經濟委員會主任等職。

2001年10月，黃奇帆由上海調往重慶，擔任重慶市副市長，2009年11月升任重慶市委副書記，2010年1月出任重慶市長，直至2016年12月卸任，在重慶工作長達15年。

黃奇帆擔任重慶市長期間，曾與時任重慶市委書記薄熙來共事，兩人是重慶市黨政領導核心。2012年薄熙來被免職後，黃奇帆仍留任市長。2017年2月，黃奇帆獲任命為大陸全國人大財政經濟委員會副主任委員。

卸任後，黃奇帆依然活躍於大陸財經界，並以經濟學者身分在各地發表演講，公開身分包括復旦大學特聘教授及中國國際經濟交流中心副理事長。

香港《明報》13日稍早報導，寧波銀行杭州分行原定於10月26日在杭州舉行「新質生產力賦能杭州企業高質量發展論壇」，邀請黃奇帆擔任主講嘉賓，但活動突然傳出「因故取消」。

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