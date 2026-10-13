謠言紛飛之際 前重慶市長黃奇帆26日演講傳緊急叫停

近日網上關於前重慶市長黃奇帆的人事傳聞甚囂塵上。香港明報《中國透視》指出，曾與重慶市委前書記薄熙來搭檔、自稱「如魚得水」的黃奇帆退休已10年仍十分活躍。但由寧波銀行杭州分行主辦的「新質生產力賦能杭州企業高質量發展論壇」原定本月26日在杭州一家五星級酒店舉行，邀請黃奇帆擔任主講嘉賓，卻突傳出「因故取消」，引起關注。

黃奇帆被稱為是中國政壇的「不倒翁」。明報表示，黃奇帆出身上海灘，已故中共全國人大前委員長吳邦國主政上海期間，黃奇帆曾任市委副秘書長兼市委研究室主任。他長期工作的重慶，過去十幾年一直風雨不斷。

報導稱，重慶已有兩任身兼中共政治局委員的市委書記（薄熙來、孫政才）鋃鐺入獄，市委前副書記任學鋒在北京墜樓，三任副市長兼公安局長（王立軍、何挺、鄧恢林）先後落馬，今年5月再有副市長、公安局長張安疆墜亡。

除如今官拜國務院副總理的張國清，重慶數任市長亦仕途坎坷。唐良智貶任安徽省政協主席，今年已卸任；今年3月，重慶市長胡衡華任內落馬。不久前，重慶市委前常委兼兩江新區區委書記羅藺亦被帶走。

黃奇帆現年74歲，現任中國國家創新與發展戰略研究會學術委員會常務副主席 、中國金融四十人論壇學術顧問。網上公開訊息顯示，黃奇帆最近一次公開露面是6月15日在「2026北京CBD論壇年會」開幕式上發表主旨演講。

中共二十屆五中全會將於本月26日至29日在北京召開。外界關注，五中全會登場前，中共官場是否再有重大人事消息傳出。