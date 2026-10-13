制裁巴拉圭與貝里斯政要遭美國反對 陸外交部這樣回應

針對北京當局因巴拉圭與貝里斯政要和台灣往來祭出制裁，美國國務院表示，川普政府反對大陸對行使主權權利的國家採取「脅迫與侵犯」行為。對此，大陸外交部新聞發言人毛寧13日表示，敦促美方停止向台獨分裂勢力發出錯誤訊號。

毛寧表示， 一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是中美關係的政治基礎，美方應當恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，慎重處理台灣問題，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。

大陸外交部12日以巴拉圭和貝里斯與台灣維持邦交為由，宣布制裁巴拉圭資通訊科技部長畢亞德，以及貝里斯外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長馮賽卡，這是大陸首度制裁台灣邦交國官員。兩人此前都曾發布對台友好言論。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）在聲明中表示：「川普政府反對中國因西半球國家行使主權權利，而對這些國家採取脅迫與侵略行為。」

皮戈特援引國務卿魯比歐先前的談話指出，美國「不會允許我們所在的這個區域，成為對手、競爭者及敵對國家的行動基地，讓他們藉此威脅我們的安全或破壞我們的夥伴關係」。