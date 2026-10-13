友邦官員遭陸制裁 邱垂正：讓兩岸關係漸行漸遠

曾與重慶市委前書記薄熙來搭檔、自稱「如魚得水」的前重慶市長黃奇帆，原定26日在杭州出席企業論壇並演講，近日卻傳出活動「因故取消」，引發關注。海外社群平台隨後流傳他已被中紀委抓捕的消息，但目前沒有官方通報或可靠證據證實，演講取消原因也不明朗。

2026-10-13 14:15