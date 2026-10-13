友邦官員遭陸制裁 邱垂正：讓兩岸關係漸行漸遠
大陸外交部宣布對中華民國友邦貝里斯外交暨外貿部長馮賽卡（Francis Fonseca）、巴拉圭資通訊科技部長畢亞德（Gustavo E.Villate Samaniego）等，實施多項制裁措施。陸委會主委邱垂正在立法院表示，這是對台跨國鎮壓的新模式，批評這是損人不利己的行為，讓兩岸關係漸行漸遠，陸委會未來也會針對這種新型態的跨國鎮壓有因應作為。
邱垂正今表示，中國大陸用域外的法律工具台灣友邦國家進行跨國鎮壓， 認為這也是對台跨國鎮壓的新模式，這樣的做法只是在破壞台灣與友邦國家之間的關係，並認為這樣的做法是損人不利己的作為，只會激發台灣人民對中共的行徑感到痛恨，讓兩岸關係漸行漸遠。
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