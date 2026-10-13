共軍本周密集演訓 陸專家：為台海鬥爭多海聯動作準備

中共解放軍本周從南到北在六處海域展開大範圍密集演訓，新加坡聯合早報報導，大陸軍事評論員宋忠平研判，台海如果爆發軍事衝突，大陸周邊都有可能形成戰場，範圍會很大，因此解放軍需要重點防範周邊全域。

報導稱，解放軍本周在南海、渤海、黃海、東海六處海域展開演訓，其中在黃海北部海域的實彈射擊一天，在南海海域的軍事訓練則長達九天。

宋忠平受訪時說，「為什麼從東北一直延伸到南中國海，道理很簡單，日本就在東北地區、黃海和東海地區。美國也會想辦法介入，利用琉球群島、菲律賓的軍事基地，這就會涉及到南中國海。」

宋忠平指出，解放軍此次演練範圍很廣，「說明解放軍在做對台軍事鬥爭準備的時候，是立足於最壞的結果來準備軍事行動。這個最壞的結果就是多海聯動，也就是說如果台海爆發軍事衝突，不大可能只侷限在台海。可能美日等國，甚至某些域外國家也會介入來協防台灣。」

他表示，台灣問題的擴展性，就在於其他某些不懷好意的國家、敵視中國的國家會趁機採取某些行動危害中國的國家安全，這就是為什麼近期解放軍演訓的範圍如此廣。