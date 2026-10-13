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共軍本周密集演訓 陸專家：為台海鬥爭多海聯動作準備

聯合報／ 大陸中心／即時報導
圖為解放軍北部戰區海軍某支隊東營艦日前開展海上多科目實戰化訓練資料照。圖／取自《人民海軍》微信公眾號
圖為解放軍北部戰區海軍某支隊東營艦日前開展海上多科目實戰化訓練資料照。圖／取自《人民海軍》微信公眾號

中共解放軍本周從南到北在六處海域展開大範圍密集演訓，新加坡聯合早報報導，大陸軍事評論員宋忠平研判，台海如果爆發軍事衝突，大陸周邊都有可能形成戰場，範圍會很大，因此解放軍需要重點防範周邊全域。

報導稱，解放軍本周在南海、渤海、黃海、東海六處海域展開演訓，其中在黃海北部海域的實彈射擊一天，在南海海域的軍事訓練則長達九天。

宋忠平受訪時說，「為什麼從東北一直延伸到南中國海，道理很簡單，日本就在東北地區、黃海和東海地區。美國也會想辦法介入，利用琉球群島、菲律賓的軍事基地，這就會涉及到南中國海。」

宋忠平指出，解放軍此次演練範圍很廣，「說明解放軍在做對台軍事鬥爭準備的時候，是立足於最壞的結果來準備軍事行動。這個最壞的結果就是多海聯動，也就是說如果台海爆發軍事衝突，不大可能只侷限在台海。可能美日等國，甚至某些域外國家也會介入來協防台灣。」

他表示，台灣問題的擴展性，就在於其他某些不懷好意的國家、敵視中國的國家會趁機採取某些行動危害中國的國家安全，這就是為什麼近期解放軍演訓的範圍如此廣。

台海 共軍 演訓

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