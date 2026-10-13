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中國交通運輸部副部長王剛出任石家莊市委書記

中央社／ 北京13日電

中國河北省官方公布，中國交通運輸部副部長王剛任河北省常委、省會石家莊市書記。王剛今年55歲，曾在黑龍江當地長期工作。

中共河北省委機關報河北日報12日晚間公布，中共中央近日批准，王剛任河北省委委員、常委；省委決定：王剛任石家莊市委委員、常委、書記，張超超不再擔任石家莊市委書記、常委、委員職務。

公開資料顯示，王剛今年55歲，山東龍口人。2004年開始任職黑龍江省交通廳，歷任建設管理處副處長、調研員，科技教育處處長等職。2011年7月，他任黑龍江省高速公路管理局局長。

2015年12月，王剛任黑河市副市長，2018年5月任黑河學院黨委書記，2021年4月調任齊齊哈爾市代市長，後任市長。2021年12月，他任齊齊哈爾市委書記。

2023年1月，王剛當選黑龍江省副省長，負責城市建設、國土開發保護、交通運輸等方面工作。升任黑龍江省副省長4個月後，王剛首次離開黑龍江任職，赴北京出任交通運輸部黨組成員、副部長，直到這次履新。

黑龍江 中共 山東

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