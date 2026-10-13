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中共五中全會將召開 18項維穩密令下發

中央社／ 台北13日電

中共20屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）將於10月26日起在北京召開；X平台「爆點週刊」報導，據一份中央層級機密檔，首次披露中共為此次五中全會部署的18項維穩安保措施，例如加強有關敏感外國人情報收集和行為預判。

據報導，近日，中共中央維護政治安全和社會穩定工作領導小組辦公室向各省自治區直轄市和新疆生產建設兵團維護政治安全和社會穩定工作議事協調機構（工作機制）、中央政法委、中央維護政治安全和安全穩定工作領導小組各成員單位、各專項工作小組及相關成員單位下發了「關於做好二十屆五中全會期間維護安全穩定工作的通知」。

通知要求各地區各部門要堅決貫徹黨中央決策部署要求，進一步提高政治站位，樹牢底線思維、極限思維。以防範化解政治安全和社會穩定重大風險隱患集中攻堅為抓手。扎實做好線索落查、教育穩控、防範應對各項工作，全力維護黨的二十屆五中全會期間社會大局安全穩定工作。

據通知內文，要嚴格落實工作責任。各地區各有關部門要嚴格落實黨委、黨組國家安全責任制，維護社會穩定責任制。要壓實屬地維穩化解責任，行業主管監管責任，政法機關責任，共同把維穩安保各項工作抓實、抓細、抓出成效。

各有關部門要保證24小時「專人在崗」，嚴格執行值班請假報告制度，涉及重大突發情況必須及時請示報告，不得遲報、漏報、謊報、瞞報。黨委維護政治安全和社會穩定工作領導小組啟動日報告機制，「各地區各部門須於每日18點前報送當天情況，做到有事報情況，無事報平安」。

為此，通知具體提出了以18項具體工作要求，包含：密切關注境外分裂勢力滲透、顛覆、破壞動向，持續深化反制和斬斷勾連專項行動；嚴控各重點國家駐中使領館、媒體、非政府組織人員赴中國各重點地區、點位活動的審核把關和跟蹤監視及預防控制力度。加強有關敏感外國人情報收集和行為預判，妥善處置外國敏感人員動向線索，嚴防刺探搜情，嚴防脫管失控。

還包含：嚴防國內不安定分子透過快閃滋擾、電子投屏放送反動標語、塗掛傳統「反動標語條幅」和無人機黑飛等風險；加強境外宗教滲透和境內非法宗教活動風險防控處置；配合做好首都禁飛區實施工作；嚴控進京上訪人員；嚴防發生群體性事件；嚴防個人極端案事件；加強網路涉穩輿情引導管控等。

五中全會 中共 北京

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