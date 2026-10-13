諾貝爾和平獎得主皮萊引發爭議 被指拒絕參加劉曉波頒獎典禮

據德國之聲中文網報導，2026年諾貝爾和平獎得主皮萊（Navi Pillay），曾在2010年擔任聯合國人權高專時謝絕出席劉曉波諾獎頒獎典禮，被認為是「整體上令人欽佩的履歷中的一個污點」。

報導指出，挪威諾貝爾委員會9日宣布，2026年諾貝爾和平獎授予前國際刑事法院（ICC）法官皮萊，以表彰她「為促進和平與國際法所作的努力」，以及為追究戰爭罪和種族滅絕罪做出的傑出貢獻。

皮萊曾任國際刑事法院法官，2008年至2014年擔任聯合國人權事務高級專員，目前擔任國際法院專案法官。

據指出，她的獲獎贏得國際社會的普遍讚賞，同時也再次引發了她在聯合國任職期間處理中國人權問題時留下的爭議。

人權觀察（Human Rights Watch）前執行主任羅斯（Kenneth Roth）在社群媒體發文盛讚皮萊是諾貝爾和平獎的「絕佳人選」，但羅斯也指出，皮萊整體上令人欽佩的履歷中也存在「一個污點」，那就是2010年拒絕出席劉曉波諾獎頒獎禮、向中國「叩頭」。

2010年，身陷囹圄的中國民主人士劉曉波獲頒諾貝爾和平獎。由於他在獄中服刑、無法親自領獎，旅美中國異見人士、人權活動者楊建利受劉曉波妻子劉霞委託，擔任其諾獎代表，並長期在海外開展營救和聲援劉曉波夫婦的活動。

據「外交政策」（Foreign Policy）2010年12月6日的報導，時任聯合國人權高專的皮萊謝絕出席12月10日奧斯陸頒獎禮的邀請，也無意另派下級官員代為出席。

當時中國正大力遊說各國政要不要出席頒獎禮，並警告此舉會損害雙邊關係。楊建利當年即發表聲明，指皮萊的決定是對高專職責「明確無誤的放棄」，並認為這是「中國政府直接施壓的結果」。

今年皮萊獲獎後，楊建利在社群媒體轉發了「外交政策」的這篇報導，並寫道：皮萊2010年拒絕出席劉曉波頒獎典禮，「此舉在當年廣受詬病」。

皮萊的支持者則指出，她此前曾批評中國對劉曉波的判決。2009年12月劉曉波被判處11年徒刑後，皮萊稱這一定罪和「極其嚴厲」的判刑，是對中國言論自由空間的又一次嚴重限制。

羅斯表示，皮萊後來也試圖對這一缺席做出彌補。據聯合國新聞網站報導，在頒獎禮前一天（2010年12月9日），皮萊在日內瓦召開記者會，對中國軟禁劉霞、限制劉曉波友人表示失望，並呼籲複審此案、儘快釋放劉曉波。

羅斯認為，皮萊應該借今年發表諾貝爾獎頒獎演說之機，譴責中國政府日益加劇的人權鎮壓，以此彌補她當年的過失。