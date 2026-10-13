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歐盟擬12月推新防禦措施 縮減對大陸依賴

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
歐盟擬12月推新防禦措施，縮減對大陸依賴。美聯社
歐盟擬12月推新防禦措施，縮減對大陸依賴。美聯社

繼將大陸混合動力汽車（混動車）進口量限制在每年35萬輛後，歐盟委員會計劃12月公布一系列潛在貿易防禦措施，以縮減對華貿易逆差，並降低歐盟對這個全球第二大經濟體關鍵供應的依賴

歐盟與大陸達成協議，將大陸混合動力汽車進口量限制在每年35萬輛，並允許每年增長6%。該措施預計最早於12月初生效。這一保障措施同樣適用於歐盟其他貿易夥伴，有效期4年。

路透報導，歐盟領導人將於15日開始的峰會上率先討論大陸議題。歐盟委員會官員在介紹與大陸達成的協議時表示，各國領導人預計將評估該協議的效果，並決定是否需要採取進一步行動。

一位歐盟委員會高級官員稱，對話必須產生成果，而事實證明對話已經取得成果。但僅靠對話恐怕難以解決歐盟與大陸之間這種不可持續失衡的結構性問題。因此，問題在於除了對話之外，還要同步採取哪些措施。

該官員稱，歐盟委員會計劃於12月提出一項新工具，以限制企業在某些關鍵供應領域對單一來源的依賴。另一項新倡議將尋求向受到外部貿易措施衝擊的歐盟產業或特定地區提供支持。

歐盟領導人隨後將在12月17日至18日舉行的年底峰會上討論這些以及其他潛在措施。

歐盟 大陸 依賴

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