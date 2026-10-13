制裁我2邦交國部長 陸學者：遏制台灣問題國際化

大陸外交部12日宣布制裁我邦交國巴拉圭及貝里斯兩名部長。復旦大學台灣研究中心主任信強對《環球時報》表示，當前，賴清德當局處心積慮拓展國際空間，企圖推動台灣問題國際化，為台獨分裂圖謀造勢。為維護一個中國原則，中方出台反制措施、遏制這股「歪風」，具備現實必要性與緊迫性。

信強並稱，隨著政策工具不斷完善，中方有充分的決心和能力，對在台灣問題上挑釁滋事、干涉中國內政的外國政客予以堅決反制。

中共外交部此次宣布制裁的對象為巴拉圭資通訊科技部長畢亞德（Gustavo Villate），以及貝里斯外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長馮賽卡（Francis Fonseca），制裁措施包括凍結兩人在中國境內的財產、禁止中國境內組織及個人與其交易合作，及不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

《環球時報》指出，目前台灣仍與少數幾個國家保持邦交關係，貝里斯（大陸稱「伯利茲」）和巴拉圭正是其中兩個。報導稱，兩名遭中共制裁的部長都在各自職務範圍內推動與民進黨當局的聯繫，為其國家與台灣當局維繫邦交關係提供支持。

《環球時報》表示，中美洲國家貝里斯於1989年10月11日與台灣建立外交關係。公開資料顯示，馮賽卡擔任貝里斯外長期間多次參與相關交往。2024年10月，台灣外交部長林佳龍訪問貝里斯時，馮賽卡參與接待活動。今年9月，林佳龍再次訪問貝里斯，也與馮賽卡會面。

巴拉圭是南美洲現今唯一與台灣保持邦交的國家。畢亞德的工作重點是通信與技術，曾多次與台灣當局打交道。2024年3月，畢亞德率團訪問台灣，走訪台灣半導體研究中心、新竹科學園區和工研院等機構。今年6月，畢亞德又在巴拉圭會見台灣外交部副部長陳明祺，討論「台巴主權AI算力中心」的選址、能源和基礎設施條件。

廈門大學台灣研究院副院長張文生接受《環球時報》採訪時表示，從兩名被制裁官員的背景不難看出，上述兩國希望借助台灣半導體產業獲取經濟利益，台灣則試圖利用自身在半導體領域的優勢，對其進行「拉攏利誘」。然而，台灣當局難以持續滿足有關國家的利益訴求，立陶宛就是一個例子。

信強則指出，對於剩餘少數仍與台灣維持邦交的國家，若其在台灣問題上挑釁，中方必將予以反制；若能「迷途知返」，中方同樣表示歡迎。這是中方的一貫立場。