中俄北極航道合作 王毅：願與俄方加強海洋戰略對接

中俄持續深化涉海和北極事務合作。俄羅斯海事委員會主席帕特魯舍夫近日訪問中國，並於12日在北京會晤大陸外長王毅。據俄通社報導，帕特魯舍夫表示，中國實施「海上絲綢之路」構想已有十餘年，俄羅斯則依託自身積累的豐富極地航行和北方海航道運營經驗，啟動了跨北極運輸走廊項目。

帕特魯舍夫說，發展這些倡議，兩國能改變世界地緣經濟版圖，使海上貿易更加廉價、更加便捷，並免受包括軍事升級、海盜和制裁在內的任何風險影響。

根據大陸外交部發布的訊息，王毅指出，中方建設「冰上絲綢之路」與俄方推進北極航道建設不謀而合，海洋事務合作在中俄全面戰略協作中的重要性不斷提升。中方願同俄方一道，加強兩國海洋戰略對接，實現優勢互補，維護彼此正當海洋權益，維護亞太地區海上安全，維護全球關鍵航道正常通行。

中俄於2024年5月發布一份聯合聲明，兩國將在中俄總理定期會晤委員會機制框架下成立中俄北極航道合作分委會，共同開展北極航道航運開發、航行安全、極地船舶技術合作。同年8月21日，中俄北極航道合作分委會成立。

俄羅斯聯邦海事委員會則是俄羅斯總統普亭於2024年8月13日簽署總統令批准成立的機構。帕特魯舍夫10月8日至13日首次以該機構負責人身分訪問中國。帕特魯舍夫也是俄羅斯總統助理。

截至目前為止，中俄北極航道合作分委會已舉行過三次會議‌，分別於2024年11月25日在俄羅斯聖彼得堡召開，2025年10月14日在中國哈爾濱舉行，2026年8月27日以視訊方式召開。

據俄通社報導，除會見王毅，帕特魯舍夫此行還分別與中國工業和信息化部副部長柯吉欣、中國交通運輸部部長劉偉舉行會談。

帕特魯舍夫與柯吉欣探討俄中兩國在造船領域的科技合作方向，以及在海洋領域開展基礎與應用聯合研究相關事宜。雙方還探討中國造船企業作為技術合作夥伴與設備供應商，參與俄羅斯新建造船綜合體項目的可能性。

帕特魯舍夫與劉偉的會談，除討論深化兩國戰略運輸通道合作的前景，還重點討論實施跨北極運輸走廊項目的合作、中國企業在北方海道沿線擴大航運規模、開發雙邊內河航線，以及兩國物流運營商進一步拓展海上貨運業務等議題。

帕特魯舍夫在與王毅會面時表示，俄中兩國不斷增長的貿易需要可靠的運輸走廊，日益深化的能源合作也需要穩定的物流鏈，其中很大一部分是經由海上通道，包括北部高緯度地區通道，兩國需要為保障航行安全共同努力。

帕特魯舍夫指出，俄羅斯擁有漫長的海上邊界、發達的港口基礎設施及在北部海域航行的獨特經驗。中國則擁有強大的造船和物流潛力，以及組織海上貿易的豐富經驗，當前重要的是將兩國這些優勢結合起來。