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外交部研判 陸政治意志延伸境外

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導

中國大陸外交部宣布制裁我國友邦巴拉圭貝里斯兩位部長，據了解，由於外交部長林佳龍目前人不在國內，外交部尚未針對細節進行討論，但認為此例已反映出北京試圖將政治意志延伸至境外，乃至於支持台灣的友邦官員。

知情人士指出，中國此次祭出制裁，顯示北京正將外交施壓延伸至支持台灣國際參與的友邦官員；他並指出，外交部長期蒐集、整理及追蹤中國跨境鎮壓的案例與樣態，也與理念相近國家交換資訊，種種跡象都反映北京試圖將其政治意志延伸至境外。

林佳龍近日率團訪波蘭，應邀出席第十三屆「華沙安全論壇」（Warsaw Security Forum），人不在部內；有知情人士表示，外交部接下來勢必會拿出挺友邦的舉措，也沒有輕忽中國破懷我與友邦關係的意圖，不過恐怕要等到林佳龍返國後才會有更具體的討論。

外交部 巴拉圭 貝里斯 林佳龍

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