學者：不排除影響我與巴國邦交

中國大陸外交部宣布制裁我國友邦巴拉圭及貝里斯兩位部長，政大國關中心研究員嚴震生分析，貝里斯與我國邦交穩定，不過巴拉圭與中國有比較可觀的經貿往來，不能排除會影響到我國與巴拉圭的邦交。

淡江大學戰略所所長李大中表示，中國採取的是國際上典型的制裁手段，但他認為，可能象徵意義大於實質意義，因為我國友邦官員在中國有資產的機會小，未來也不一定有入境中國的計畫；中國的企圖還是希望釋出政治訊號，未必對制裁官員有直接性的影響。

嚴震生指出，中國在外交上騷擾台灣工具很多，賴清德總統上回出訪友邦史瓦帝尼，被臨時取消飛行許可，就是一例；他認為，中國會祭出讓人意想不到的外交手段，讓台灣和友邦投鼠忌器。

是否會衝擊我國與兩友邦邦交？嚴震生認為，我與貝里斯的關係穩定，巴拉圭則偶爾會傳出比較讓人緊張的訊號，巴拉圭與中國的經貿關係也比較龐大。

據中國海關總署統計，中國與巴拉圭之間去年的貿易總額為卅二點○一億美元，其中，中方出口額為卅一點五二億美元，進口額為○點四九億美元。