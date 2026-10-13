堅定盟友 巴、貝兩部長挺台灣

中國大陸外交部十二日以巴拉圭和貝里斯與台灣維持邦交為由，宣布制裁巴拉圭資通訊科技部長畢亞德，以及貝里斯外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長馮賽卡，這是大陸首度制裁台灣邦交國官員。

法新社報導，畢亞德十日才在社群平台Ｘ發文祝賀台灣國慶，表示：「巴拉圭重申與台灣的友好合作關係，這段關係建立在雙方共同的價值觀與原則之上，包括人民自決權、人權及民主。」

巴拉圭「國家報」報導，畢亞德有廿年以上民間科技業經驗，是科技公司Ｅ-Services合夥創辦人，曾任巴拉圭金融科技商會副會長，二○二三年八月總統貝尼亞就職後，出任資通訊科技部部長。

二○二四年三月，畢亞德應台灣政府邀請訪台，拜會時任外交部長吳釗燮，並參訪新竹科學園區與台灣半導體研究中心等機構，考察半導體產業。據巴拉圭資通訊科技部網站轉述西班牙埃菲社專訪，他當時談到兩國關係時說：「首先是支持台灣，其次才是看這對我們有什麼好處。」

二○二四年五月賴總統就職典禮，畢亞德隨同貝尼亞出席。今年五月貝尼亞也曾訪台，雙方簽署ＡＩ算力中心合作備忘錄，目標是讓巴拉圭成為區域科技發展中心。畢亞德事後表示，這是「身為巴拉圭人的驕傲」。

馮賽卡是貝里斯執政黨「人民聯合黨」政治人物，二○一一年至二○一六年間曾任國會反對黨領袖。二○二○年十一月總理布里仙紐上台後，他出任教育、文化、科學和技術部長；二○二四年一月起兼任外交與外貿部長。

馮賽卡曾兩度隨布里仙紐訪台。二○二二年三月以教育、文化暨科技部長身分名列訪團；二○二四年五月則赴台參加賴清德總統就職典禮。

二○二四年十月台灣外交部長林佳龍訪貝時，馮賽卡在聯合記者會上稱台灣一直是貝里斯「非常寶貴且始終如一的發展夥伴」，並說貝里斯是台灣自決權的「堅定盟友與支持者」。今年九月底林佳龍再度訪貝，兩人簽署外交人員訓練與交流合作協定及聯合公報。