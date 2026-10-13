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點名巴拉圭、貝里斯 陸首制裁我友邦高官

聯合報／ 特派記者陳湘瑾，記者陳熙文／連線報導
外交部長林佳龍（右）今年九月訪問友邦貝里斯時，與貝里斯外交暨外貿部長馮賽卡（Francis Fonseca，左）簽署「中華民國（台灣）外交部與貝里斯外交暨外貿部外交人員訓練及交流合作協定」。圖／取自外交部網站
外交部長林佳龍（右）今年九月訪問友邦貝里斯時，與貝里斯外交暨外貿部長馮賽卡（Francis Fonseca，左）簽署「中華民國（台灣）外交部與貝里斯外交暨外貿部外交人員訓練及交流合作協定」。圖／取自外交部網站

中國大陸外交部昨宣布，對我邦交國巴拉圭貝里斯的兩名官員制裁，此為大陸首次直接制裁與台灣維持邦交國家的現任部長級官員。

兩部長被指「反華政客」

受制裁對象為巴拉圭資通訊科技部長畢亞德（Gustavo Villate），以及貝里斯外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長馮賽卡（Francis Fonseca），相關反制措施包括凍結兩人在中國大陸境內的財產、禁止境內組織及個人與其交易合作，以及不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

大陸外交部指，巴拉圭及貝里斯個別「反華政客」出於一己私利，頑固支持兩國同中國台灣地區保持所謂邦交關係，在涉華問題上採取一系列惡劣言行，損害中方核心利益。為捍衛國家主權、安全、發展利益，反對台獨分裂行徑，依據「中華人民共和國反外國制裁法」，決定對畢亞德及馮賽卡採取反制措施。

針對中國大陸外交部的做法，我外交部表達嚴正譴責，並批評中國的手段卑劣，認為中國妄圖以政治恫嚇與跨境鎮壓手段，迫使他國屈從其政治企圖，並破壞台灣與貝里斯及巴拉圭之間的緊密邦誼。

大陸外交部發言人毛寧隨後在昨天下午例行記者會上進一步表示，巴拉圭和貝里斯個別政客「甘當台灣當局倚外謀『獨』的棋子」，竄訪台灣，並接待「台獨」分裂份子竄訪，嚴重干涉中國內政，散布「中國網路攻擊」虛假信息，攻擊抹黑中國，造成惡劣國際影響。

她說，針對有關人員行徑，中方公布反制措施「對其加以懲戒，以儆效尤」。她還奉勸台灣當局所剩無幾的所謂邦交國，不要反覆被台獨分裂勢力操縱利用，同台獨勢力綁在一起沒有前途，只會錯失發展機遇，孤立於國際社會。‌

我外交部昨天發出新聞稿，嚴正譴責及駁斥中國大陸外交部的新聞稿內容，指其內容荒謬至極，公然干涉他國主權及外交政策，違反國際法原則，赤裸展現中國妄圖以政治恫嚇與跨境鎮壓手段。

外交部強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際公認事實及台海客觀現狀，中國對於台灣的外交關係無權置喙。

畢亞德甫於社群平台X發文祝賀台灣國慶，他表示「巴拉圭重申雙方建立在共同價值與原則之上的友誼與合作關係，包括人民自決、人權及民主」，今年六月，他還在巴拉圭接待台灣外交部政務次長陳明祺。

貝里斯駐台大使館則在中國大陸宣布制裁消息不久前，在臉書發布貼文，紀念貝里斯與中華民國（台灣）建交卅七周年，「雙方關係建立在相互尊重、彼此信任與密切合作的基礎之上」。

巴拉圭與貝里斯是台灣僅剩十二個邦交國中的兩個。最近一個與台灣斷交的國家是太平洋島國諾魯，該國二○二四年轉與北京建交；在此之前，宏都拉斯二○二三年結束與台灣長達數十年的外交關係。

兩國未發表回應聲明

目前巴拉圭及貝里斯官方均未就此事發表相關聲明，畢亞德和馮賽卡的社群平台上也未見對此有所回應。路透指出，有鑑於台灣邦交國的部長通常不會前往中國大陸，這些制裁很大程度是一種象徵意義。

巴拉圭 貝里斯 中國大陸

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