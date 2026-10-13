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卸任蘋果CEO首訪陸 庫克：願促美中經貿發展

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
10月12日下午，大陸國務院副總理何立峰（右）在北京人民大會堂會見蘋果公司執行董事長庫克。新華社
10月12日下午，大陸國務院副總理何立峰（右）在北京人民大會堂會見蘋果公司執行董事長庫克。新華社

剛卸任蘋果公司執行長的庫克正以執行董事長新身分在中國大陸訪問。據新華社報導，大陸國務院副總理何立峰十二日會見庫克，他歡迎蘋果等各國科技企業深化對華合作；庫克則表示，蘋果對在華長期發展充滿信心，將為推動美中經貿關係穩定健康發展貢獻更多力量。

新華社指出，何立峰昨天下午在北京人民大會堂會見庫克。何立峰表示，落實好兩國元首共識，構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」，有利於兩國乃至全球經濟的穩定和發展，將為跨國企業提供穩定預期和良好經營環境。歡迎包括蘋果公司在內的各國科技企業持續深化對華互利共贏合作，共享中國式現代化發展機遇。

而在中方通稿中，庫克則表示，蘋果公司對在華長期發展充滿信心，將發揮工商界溝通橋梁作用，為推動美中經貿關係穩定健康發展，貢獻更多力量。

庫克十日現身廣州，展開卸任執行長後首次大陸行。除了與何立峰會面，庫克此行也在廣東與地方政府討論擴大合作。據廣東省政府消息，廣東省省長孟凡利十一日在廣州會見庫克一行。

庫克 國務院 中國大陸

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