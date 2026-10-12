快訊

NBA／喬丹1998年冠軍賽球衣逾4億賣出 創籃球紀念品最高價

沈伯洋進軍8點檔…是否違反選罷法？中選會回應了

獨／公股投信四合一 最新四大程序底定

聽新聞
0:00 / 0:00

李強通話紐西蘭總理 稱希望加快自貿協定談判

中央社／ 台北12日電

中國國務院總理李強今天下午與紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）通話。李強表示，希望雙方加快推進中紐自貿協定服務貿易負面清單談判，雙方並同意在新能源等領域拓展合作。

根據中國外交部網站，李強表示，明年中紐將迎來建交55週年。中方願與紐方一起賡續傳統友誼，拓展互利合作，推動「中新（紐）全面戰略夥伴關係」不斷走深走實，為兩國、地區乃至世界的穩定發展繁榮增添動力。

李強說，中方願與紐西蘭始終做相互尊重、互利共贏的夥伴，繼續推動雙邊貨物貿易擴容提質，積極發掘服務貿易潛力，拓展新能源汽車、太陽能發電、風電等領域合作，推動取得更多實效。「希望雙方加快推進中新（紐）自貿協定服務貿易負面清單談判，盡早收獲實質性成果」。

李強還指，雙方要為擴大人員往來提供更多便利，深化文化、旅遊、教育、青年、地方等領域交流合作，夯實兩國友好基礎。中方願與紐西蘭加強在亞太經濟合作會議（APEC）合作，積極推進亞太共同體建設。

據中方消息，盧克森表示，當前紐中關係穩步發展，各領域合作紮實推進，惠及兩國人民。願以明年慶祝建交55週年為契機，與中方密切高層交往，加深相互理解和信任，深化貿易、旅遊、新能源等領域務實合作，推動兩國全面戰略夥伴關係發展。紐西蘭支持中方主辦亞太經濟合作會議領導人非正式會議。

在紐西蘭前總理希金斯（Chris Hipkins）2023年訪中時，中國外交部發布「中華人民共和國和新（紐）西蘭關於全面戰略伙伴關係的聯合聲明」，其中就曾表示雙方將在2023年內啟動服務貿易負面清單談判。李強在2024年6月訪中時，雙方同意啟動服務貿易負面清單談判。

李強 自貿協定 紐西蘭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

第三次中柬泰二軌對話11日舉行 聚焦柬泰邊境安全

北京首度制裁台灣友邦官員！巴拉圭、貝里斯2部長挺台事蹟一次看

何立峰會庫克：落實元首共識構建中美戰略穩定關係 有利全球經濟發展

中歐混動車貿易達共識 陸商務部提3原則

相關新聞

美批陸在台灣東部海域活動 陸外交部：美應慎重處理台灣問題

美國國務院日前批評大陸在台灣東部海域的活動「嚴重破壞穩定」。對此，大陸外交部12日表示，中國在台灣島以東海域擁有專屬經濟區和大陸架，在該海域開展活動「正當合法、無可非議」，並要求美方慎重處理台灣問題。此外，針對賴清德總統日前發表國慶演說，大陸外交部也稱，「台海的真正現狀就是兩岸同屬一個中國」。

制裁我2友邦部長 陸外交部：加以懲戒、以儆效尤

大陸外交部12日上午宣布制裁我國友邦巴拉圭及貝里斯2名部長。對此，大陸外交部下午進一步表示，兩國「個別政客」竄訪台灣、接待「台獨」分裂分子竄訪，並散布「中國網路攻擊」虛假信息，因此中方對其「加以懲戒，以儆效尤」。

曾遭陸制裁 法國政治人物格魯克斯曼贏中左翼總統提名初選

曾遭大陸制裁的法國歐洲議會議員、公民廣場黨創辦人格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann），11日在法國中左翼陣營2027年總統大選黨內初選，以66.13%的得票率首輪勝出，取得社會黨及其盟友支持，將代表中左翼陣營角逐明年法國總統大選。格魯克斯曼曾於2021年因新疆人權議題遭大陸制裁，此制裁已於2025年4月解除。

中國與巴基斯坦在新疆軍演 為跨境反恐準備

中國國防部宣布，中國與巴基斯坦陸軍將於10月中下旬，在新疆庫爾勒舉行首次陸軍聯合訓練。專家指出，中方在新疆反恐積累了豐富經驗，這次出動無人機加大演練力度，進一步提升巴基斯坦軍方反恐能力和手段，未來不排除中巴聯合跨境反恐。

川習會後民調：71.5%認為台灣最大危機是缺乏戰略規劃

川習會後美中關係變化對台海局勢的影響受到關注。民主文教基金會最新民調顯示，50.9%受訪者知道美國總統川普與大陸國家主席習近平今年5月及9月曾舉行兩次會談；另有55%受訪者支持在特定前提下開啟兩岸談判對話，高於主張堅決反對統一、必要時抵抗到底的28.9%。此外，71.5%受訪者認為，台灣目前最大的危機在於內部缺乏長期戰略規劃，以及朝野對立、社會分歧。

第三次中柬泰二軌對話11日舉行 聚焦柬泰邊境安全

第三次中國、柬埔寨、泰國二軌對話會11日在深圳舉行，三國代表分別圍繞國際法、經濟民生、公共衛生與人道主義援助及青年交流四個議題展開討論，並就保障邊境安全、重新開放邊境口岸、恢復民眾正常生活秩序等議題交流看法。會議旨在推動柬泰雙方朝實質性和解邁出堅實步伐，促進柬泰關係穩步緩和。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。