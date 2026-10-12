李強通話紐西蘭總理 稱希望加快自貿協定談判

美國國務院日前批評大陸在台灣東部海域的活動「嚴重破壞穩定」。對此，大陸外交部12日表示，中國在台灣島以東海域擁有專屬經濟區和大陸架，在該海域開展活動「正當合法、無可非議」，並要求美方慎重處理台灣問題。此外，針對賴清德總統日前發表國慶演說，大陸外交部也稱，「台海的真正現狀就是兩岸同屬一個中國」。

2026-10-12 16:35