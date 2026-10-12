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李強通話紐西蘭總理 稱希望加快自貿協定談判
中國國務院總理李強今天下午與紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）通話。李強表示，希望雙方加快推進中紐自貿協定服務貿易負面清單談判，雙方並同意在新能源等領域拓展合作。
根據中國外交部網站，李強表示，明年中紐將迎來建交55週年。中方願與紐方一起賡續傳統友誼，拓展互利合作，推動「中新（紐）全面戰略夥伴關係」不斷走深走實，為兩國、地區乃至世界的穩定發展繁榮增添動力。
李強說，中方願與紐西蘭始終做相互尊重、互利共贏的夥伴，繼續推動雙邊貨物貿易擴容提質，積極發掘服務貿易潛力，拓展新能源汽車、太陽能發電、風電等領域合作，推動取得更多實效。「希望雙方加快推進中新（紐）自貿協定服務貿易負面清單談判，盡早收獲實質性成果」。
李強還指，雙方要為擴大人員往來提供更多便利，深化文化、旅遊、教育、青年、地方等領域交流合作，夯實兩國友好基礎。中方願與紐西蘭加強在亞太經濟合作會議（APEC）合作，積極推進亞太共同體建設。
據中方消息，盧克森表示，當前紐中關係穩步發展，各領域合作紮實推進，惠及兩國人民。願以明年慶祝建交55週年為契機，與中方密切高層交往，加深相互理解和信任，深化貿易、旅遊、新能源等領域務實合作，推動兩國全面戰略夥伴關係發展。紐西蘭支持中方主辦亞太經濟合作會議領導人非正式會議。
在紐西蘭前總理希金斯（Chris Hipkins）2023年訪中時，中國外交部發布「中華人民共和國和新（紐）西蘭關於全面戰略伙伴關係的聯合聲明」，其中就曾表示雙方將在2023年內啟動服務貿易負面清單談判。李強在2024年6月訪中時，雙方同意啟動服務貿易負面清單談判。
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