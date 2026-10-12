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雙十後中共在四大海域展開軍事行動 沈有忠批：區域的麻煩製造者

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
針對中共於我國慶後宣布在周邊海域採取軍事行動，陸委會副主委沈有忠今（12）日予以譴責，指不僅證實中共的霸權心態，也一再成為區域的麻煩製造者。圖／陸委會提供
針對中共於我國慶後宣布在周邊海域採取軍事行動，陸委會副主委沈有忠今（12）日予以譴責，指不僅證實中共的霸權心態，也一再成為區域的麻煩製造者。圖／陸委會提供

針對中共於我國慶後宣布在周邊海域採取軍事行動陸委會副主委沈有忠今（12）日予以譴責，指不僅證實中共的霸權心態，也一再成為區域的麻煩製造者。他也呼籲中共尊重台灣人民對自由民主生活方式的堅持，並回應國際社會對兩岸維持和平穩定現狀的期待。

據陸委會12日發布的新聞參考資料，沈有忠當天出席東海大學陸研中心「2026總統國慶講話與兩岸新形勢」座談會並發表致詞。

針對總統的國慶講話，沈有忠分析，中國大陸持續以軍事與灰色地帶行動施壓，企圖單方面改變台海現狀，以武力脅迫我接受中共的威權統治，不僅不為台灣人民所接受，也違背國際社會對台海維持和平穩定現狀的期待。

他表示，面對威權擴張，台灣將堅持繼續強化自我防衛的力量，加強打造山巔之城的民主韌性，並深化與國際合作來守護民主、自由、人權及法治，不讓威權侵蝕。這份堅持不只關乎自己的生存，也關乎國際社會是否仍然相信：武力不能凌駕規則，強權不能剝奪人民決定未來的權利。

沈有忠提到，今年是台灣直選總統30周年，總統直選不只是台灣民主的象徵，更是「主權在民」價值的具體實踐。台灣過去30年歷經8次總統直選與3次政黨輪替，持續鞏固高度成熟的民主體制。

隨著今年地方選舉將屆，沈有忠表示，中共將會透過各種方式企圖影響台灣的民主治理與選舉。民主的台灣將會再次透過選票自我決定未來，展現對追求自由與民主的堅定信念與意志，「威權的中共完全無權置喙」。

針對北京一再宣傳所謂的「統一後利好」，沈有忠強調，兩岸是民主與威權的制度差異，不可能共容。台灣的民主深化與經濟高度發展，早已是世界模範，且依據多項民調顯示，台灣主流民意早已堅定拒絕「一國兩制」，近8成民眾支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，並拒絕接受中共的威權統治。

針對中共在我國慶後宣布於東海、黃海、渤海及南海的周邊海域展開軍事行動，沈有忠予以譴責，指中共罔顧現狀與國際社會反對片面改變台海和平穩定的呼籲，執意以武力脅迫與破壞區域安定，是「不折不扣的麻煩製造者」。他並呼籲國人和國際社會，認清中共威權擴張本質，不能將和平寄望於與威權政權的妥協。

最後，沈有忠對中共提出3點呼籲：第一、呼籲中共基於兩岸人民福祉，與台灣展開健康有序的交流，以回應兩岸人民的期待；第二、呼籲中共與我民選政府展開對等尊嚴、不設政治前提的對話，以降低衝突的風險；第三、呼籲中共放棄單方面、尤其是以武力改變台海和平穩定現狀的企圖，以負責任的態度回應國際社會的期待。

中共 軍事行動 國慶 台海 陸委會 兩岸

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