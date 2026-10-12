雙十後中共在四大海域展開軍事行動 沈有忠批：區域的麻煩製造者

針對中共於我國慶後宣布在周邊海域採取軍事行動，陸委會副主委沈有忠今（12）日予以譴責，指不僅證實中共的霸權心態，也一再成為區域的麻煩製造者。他也呼籲中共尊重台灣人民對自由民主生活方式的堅持，並回應國際社會對兩岸維持和平穩定現狀的期待。

據陸委會12日發布的新聞參考資料，沈有忠當天出席東海大學陸研中心「2026總統國慶講話與兩岸新形勢」座談會並發表致詞。

針對總統的國慶講話，沈有忠分析，中國大陸持續以軍事與灰色地帶行動施壓，企圖單方面改變台海現狀，以武力脅迫我接受中共的威權統治，不僅不為台灣人民所接受，也違背國際社會對台海維持和平穩定現狀的期待。

他表示，面對威權擴張，台灣將堅持繼續強化自我防衛的力量，加強打造山巔之城的民主韌性，並深化與國際合作來守護民主、自由、人權及法治，不讓威權侵蝕。這份堅持不只關乎自己的生存，也關乎國際社會是否仍然相信：武力不能凌駕規則，強權不能剝奪人民決定未來的權利。

沈有忠提到，今年是台灣直選總統30周年，總統直選不只是台灣民主的象徵，更是「主權在民」價值的具體實踐。台灣過去30年歷經8次總統直選與3次政黨輪替，持續鞏固高度成熟的民主體制。

隨著今年地方選舉將屆，沈有忠表示，中共將會透過各種方式企圖影響台灣的民主治理與選舉。民主的台灣將會再次透過選票自我決定未來，展現對追求自由與民主的堅定信念與意志，「威權的中共完全無權置喙」。

針對北京一再宣傳所謂的「統一後利好」，沈有忠強調，兩岸是民主與威權的制度差異，不可能共容。台灣的民主深化與經濟高度發展，早已是世界模範，且依據多項民調顯示，台灣主流民意早已堅定拒絕「一國兩制」，近8成民眾支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，並拒絕接受中共的威權統治。

針對中共在我國慶後宣布於東海、黃海、渤海及南海的周邊海域展開軍事行動，沈有忠予以譴責，指中共罔顧現狀與國際社會反對片面改變台海和平穩定的呼籲，執意以武力脅迫與破壞區域安定，是「不折不扣的麻煩製造者」。他並呼籲國人和國際社會，認清中共威權擴張本質，不能將和平寄望於與威權政權的妥協。

最後，沈有忠對中共提出3點呼籲：第一、呼籲中共基於兩岸人民福祉，與台灣展開健康有序的交流，以回應兩岸人民的期待；第二、呼籲中共與我民選政府展開對等尊嚴、不設政治前提的對話，以降低衝突的風險；第三、呼籲中共放棄單方面、尤其是以武力改變台海和平穩定現狀的企圖，以負責任的態度回應國際社會的期待。