美國食品及藥物管理局前臨床審評主管赴港任職

香港當局今天公布，美國食品及藥物管理局（FDA）前臨床審評主管李自力獲委任為香港衛生署轄下藥物及醫療器械監督管理總監。

港府在剛提出的首個「五年規畫」報告之中，提出要全面深化藥械監管改革，完善監管體系，對接國際標準，建立自主藥械審評審批能力，積極投入國際藥械監管舞台，並爭取國際權威認證。

為此，香港衛生署將會成立藥械監管中心。據公布，該中心將於年內成立。

香港衛生署署長林文健說，通過全球公開招聘，他們覓得李自力出任藥械監管總監。

據介紹，李自力在北京協和醫學院取得醫學學位，在美國約翰霍普金斯大學完成駐院醫師培訓，並持有該校公共衛生碩士學位。

他是美國執業醫師，也是醫療管理專才，在藥品監管及全球藥物研發領域擁有超過30年經驗。

李自力曾兩度任職於美國食品及藥物管理局，擔任臨床審評主管，其後出任仿製藥全球事務主管。

此外，他曾在多家跨國藥企負責臨床研發及監管策略，當中包括擔任強生集團轄下楊森製藥全球副總裁暨亞太區研發主管。

李自力的任期自10月20日起生效，為期3年。