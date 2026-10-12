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美批陸在台灣東部海域活動 陸外交部：美應慎重處理台灣問題

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。圖／取自大陸外交部官網
大陸外交部發言人毛寧。圖／取自大陸外交部官網

美國國務院日前批評大陸在台灣東部海域的活動「嚴重破壞穩定」。對此，大陸外交部12日表示，中國在台灣島以東海域擁有專屬經濟區和大陸架，在該海域開展活動「正當合法、無可非議」，並要求美方慎重處理台灣問題。此外，針對賴清德總統日前發表國慶演說，大陸外交部也稱，「台海的真正現狀就是兩岸同屬一個中國」。

中新網報導，大陸外交部發言人毛寧12日下午主持例行記者會。有記者提問，美國國務院上周稱中國在台灣島以東海域的海上活動嚴重破壞穩定。外交部對此有何評論？

毛寧回應，中方已經多次就此闡明立場。中國在台灣島以東海域擁有專屬經濟區和大陸架，中方在該海域開展活動完全是中國主權權利和管轄權範圍內的事，「正當合法、無可非議」。

毛寧稱，「在這一海域挑起事端、破壞穩定的從來不是中方。」她表示，台灣問題是中國內政，不容任何外部干涉，美方應當恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理台灣問題，以實際行動維護中美關係大局和地區和平穩定。

路透10日報導，今年8月，一艘疑似大陸海上民兵船出現在台灣東部海域，是已知首次在該海域發現大陸海上民兵船的案例。大陸自今年6月起增加在台灣東部海域的活動，包括海警船定期巡邏。台灣官員認為，中方可能正利用軍方、準軍事及民間船隻的聯合行動，為潛在的海上封鎖進行演練。

美國國務院發言人對此表示，美方持續關切中國在台灣東部海域的活動，並稱中方行動「嚴重破壞穩定」，「中國聲稱對台灣70多年來和平管理的海域擁有管轄權，只會加劇緊張局勢，破壞其聲稱尋求的和平解決問題」。美方並敦促北京停止對台施壓，轉而與台灣民選政府展開「有意義的對話」。

另，針對賴清德10日發表的國慶演說，毛寧重申，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。堅持一個中國原則、反對「台獨」分裂、支援中國統一是國際社會人心所向、眾望所歸。

毛寧指，賴清德口中的所謂「民主」，掩蓋不了其「台獨」分裂的本質和真相。台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。台海的真正現狀就是兩岸同屬一個中國，不管賴清德說什麼、做什麼，都改變不了台灣屬於中國的歷史和法理事實，改變不了「台獨」窮途末路、注定敗亡的結局，更阻擋不了中國終將統一、也必將統一的大勢。

外交部 台灣問題 活動 國慶 毛寧

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