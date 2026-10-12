制裁我2友邦部長 陸外交部：加以懲戒、以儆效尤

大陸外交部12日上午宣布制裁我國友邦巴拉圭及貝里斯2名部長。對此，大陸外交部下午進一步表示，兩國「個別政客」竄訪台灣、接待「台獨」分裂分子竄訪，並散布「中國網路攻擊」虛假信息，因此中方對其「加以懲戒，以儆效尤」。

據央視報導，大陸外交部發言人毛寧12日主持例行記者會。有記者提問，大陸外交部網站12日公布對巴拉圭資通訊科技部長畢亞德、貝里斯外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長馮賽卡採取反制措施的決定，請發言人進一步介紹有關情況。

毛寧表示，台灣問題是事關中國主權和國家統一的重大原則問題，是中國核心利益中的核心。巴拉圭和伯利茲（貝里斯）個別政客「甘當台灣當局倚外謀『獨』的棋子」，竄訪台灣，並接待「台獨」分裂分子竄訪，嚴重干涉中國內政，散布「中國網路攻擊」虛假信息，攻擊抹黑中國，造成惡劣國際影響。

毛寧稱，針對有關人員行徑，中方依據《中華人民共和國反外國制裁法》發布外交部令，公布反制措施，「對其加以懲戒，以儆效尤」。

大陸外交部12日上午宣布，中方對畢亞德及馮賽卡實施制裁，措施包括凍結2人在中國境內的動產、不動產及其他財產，禁止中國境內組織、個人與其進行交易及合作，以及不予簽發簽證、不准入境中國大陸、香港及澳門。本措施自12日起施行。