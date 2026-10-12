快訊

外交部外館資安系統出大包！驚見大陸原始碼 檢調搜索10處約談4人

日職／孫易磊中繼兩局飆4K無失分 火腿淘汰西武下一輪挑戰軟銀

疑吸喪屍煙彈後行凶！桃園男尾隨25歲女割頸 還闖鄰宅縱火

聽新聞
0:00 / 0:00

制裁我2友邦部長 陸外交部：加以懲戒、以儆效尤

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。圖／取自大陸外交部官網
大陸外交部發言人毛寧。圖／取自大陸外交部官網

大陸外交部12日上午宣布制裁我國友邦巴拉圭及貝里斯2名部長。對此，大陸外交部下午進一步表示，兩國「個別政客」竄訪台灣、接待「台獨」分裂分子竄訪，並散布「中國網路攻擊」虛假信息，因此中方對其「加以懲戒，以儆效尤」。

據央視報導，大陸外交部發言人毛寧12日主持例行記者會。有記者提問，大陸外交部網站12日公布對巴拉圭資通訊科技部長畢亞德、貝里斯外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長馮賽卡採取反制措施的決定，請發言人進一步介紹有關情況。

毛寧表示，台灣問題是事關中國主權和國家統一的重大原則問題，是中國核心利益中的核心。巴拉圭和伯利茲（貝里斯）個別政客「甘當台灣當局倚外謀『獨』的棋子」，竄訪台灣，並接待「台獨」分裂分子竄訪，嚴重干涉中國內政，散布「中國網路攻擊」虛假信息，攻擊抹黑中國，造成惡劣國際影響。

毛寧稱，針對有關人員行徑，中方依據《中華人民共和國反外國制裁法》發布外交部令，公布反制措施，「對其加以懲戒，以儆效尤」。

大陸外交部12日上午宣布，中方對畢亞德及馮賽卡實施制裁，措施包括凍結2人在中國境內的動產、不動產及其他財產，禁止中國境內組織、個人與其進行交易及合作，以及不予簽發簽證、不准入境中國大陸、香港及澳門。本措施自12日起施行。

外交 台獨 巴拉圭 毛寧

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

史上首次 大陸宣布制裁我邦交國巴拉圭、貝里斯部長

北京首度制裁台灣友邦官員！巴拉圭、貝里斯2部長挺台事蹟一次看

曾遭陸制裁 法國政治人物格魯克斯曼贏中左翼總統提名初選

反擊大陸國台辦 外交部：台灣前途中國無權置喙

相關新聞

制裁我2友邦部長 陸外交部：加以懲戒、以儆效尤

大陸外交部12日上午宣布制裁我國友邦巴拉圭及貝里斯2名部長。對此，大陸外交部下午進一步表示，兩國「個別政客」竄訪台灣、接待「台獨」分裂分子竄訪，並散布「中國網路攻擊」虛假信息，因此中方對其「加以懲戒，以儆效尤」。

曾遭陸制裁 法國政治人物格魯克斯曼贏中左翼總統提名初選

曾遭大陸制裁的法國歐洲議會議員、公民廣場黨創辦人格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann），11日在法國中左翼陣營2027年總統大選黨內初選，以66.13%的得票率首輪勝出，取得社會黨及其盟友支持，將代表中左翼陣營角逐明年法國總統大選。格魯克斯曼曾於2021年因新疆人權議題遭大陸制裁，此制裁已於2025年4月解除。

美批陸在台灣東部海域活動 陸外交部：美應慎重處理台灣問題

美國國務院日前批評大陸在台灣東部海域的活動「嚴重破壞穩定」。對此，大陸外交部12日表示，中國在台灣島以東海域擁有專屬經濟區和大陸架，在該海域開展活動「正當合法、無可非議」，並要求美方慎重處理台灣問題。此外，針對賴清德總統日前發表國慶演說，大陸外交部也稱，「台海的真正現狀就是兩岸同屬一個中國」。

中國與巴基斯坦在新疆軍演 為跨境反恐準備

中國國防部宣布，中國與巴基斯坦陸軍將於10月中下旬，在新疆庫爾勒舉行首次陸軍聯合訓練。專家指出，中方在新疆反恐積累了豐富經驗，這次出動無人機加大演練力度，進一步提升巴基斯坦軍方反恐能力和手段，未來不排除中巴聯合跨境反恐。

川習會後民調：71.5%認為台灣最大危機是缺乏戰略規劃

川習會後美中關係變化對台海局勢的影響受到關注。民主文教基金會最新民調顯示，50.9%受訪者知道美國總統川普與大陸國家主席習近平今年5月及9月曾舉行兩次會談；另有55%受訪者支持在特定前提下開啟兩岸談判對話，高於主張堅決反對統一、必要時抵抗到底的28.9%。此外，71.5%受訪者認為，台灣目前最大的危機在於內部缺乏長期戰略規劃，以及朝野對立、社會分歧。

第三次中柬泰二軌對話11日舉行 聚焦柬泰邊境安全

第三次中國、柬埔寨、泰國二軌對話會11日在深圳舉行，三國代表分別圍繞國際法、經濟民生、公共衛生與人道主義援助及青年交流四個議題展開討論，並就保障邊境安全、重新開放邊境口岸、恢復民眾正常生活秩序等議題交流看法。會議旨在推動柬泰雙方朝實質性和解邁出堅實步伐，促進柬泰關係穩步緩和。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。