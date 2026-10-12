大馬研究員：大陸透過灰色地帶對台施壓 衝擊東協供應鏈與航運

大馬研究員里扎爾今天撰文指出，台灣位居區域科技與製造網絡核心，中國透過灰色地帶手段對台灣施壓，將可能衝擊東南亞供應鏈與航運；台灣有事並非僅是台灣的問題，北京可能逐步將海上脅迫常態化，並以執法名義包裝，東協國家應正視相關風險。

馬來西亞智庫、默迪卡民調中心（Merdeka Centerfor Opinion Research）資深研究員里扎爾（RizalHamdan）在大馬媒體Astro Awani投書，分析中國在台灣東部海域擴大活動，以及對東南亞安全與經濟的潛在影響。

他表示，台灣東部海岸面向太平洋，在地緣政治危機期間，對維持對外通道具有重要戰略意義。中國若持續在當地活動，將強化北京包圍、監控，甚至孤立台灣的能力。北京最終可能試圖對接近台灣的船舶實施檢查，或主張監管權。

里扎爾指出，中國軍艦若阻止商船前往台灣，顯然屬於軍事脅迫；但若是海警船聲稱有權檢查同一艘船，就會產生很大的模糊空間。透過灰色地帶手段，北京可能將這類行動界定為執法，而非戰爭。

他分析說，對東南亞國家而言，更迫切面臨的風險則是來自這些尚未達戰爭程度的「手段」。中國長期在南海結合運用海警船與海上民兵。「亞洲海事透明倡議」估計，2025年在監測的南海島礁周邊，中國民兵船平均每天有241艘。

里扎爾認為，類似民兵船也曾協助中國在涉及菲律賓的爭議區域，以及南沙群島其他地點展開行動。

他撰文說，台灣如今可能正面對中國在東南亞慣用的手法，使海上的活動常態化，逐步強化對爭議水域的權力主張。這種做法的影響也不限於海上安全。

里扎爾以台灣位於區域科技與製造網絡的核心為例，認為台灣有事並非僅是台灣的問題，即使只是暫時性的隔離管制，也可能干擾半導體交貨、提高航運與保險成本、延誤電子產品生產，迫使企業增加庫存。

他認為，馬來西亞、新加坡、越南、泰國與菲律賓面臨的風險程度各不相同，但都處於區域製造網絡之中，台灣的技術、企業與零組件在其中扮演重要角色。

里扎爾表示，如果隔離管制迫使各國判斷，中國要求檢查船舶究竟屬於合法執法，還是對國際航行的脅迫，「避免選邊」會變得更加困難。因此，東南亞國家不應只憑軍機出動架次，或對入侵的預測，衡量台灣面臨的風險。

他指出，東南亞國家應留意的具體動向，包括中國海警是否持續在台灣東部海域巡邏、海上民兵是否反覆部署、海警與海軍是否協同行動，以及是否試圖對商船施加檢查、航行或監管要求。

里扎爾強調，值得關注的是，北京是否會在區域周邊塑造新的海上現實，使過去被視為脅迫的行動逐漸成為常態，並透過反覆實施，讓這些行動披上合法權力的外衣。