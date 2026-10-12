川習會後民調：71.5%認為台灣最大危機是缺乏戰略規劃

川習會後美中關係變化對台海局勢的影響受到關注。民主文教基金會最新民調顯示，50.9%受訪者知道美國總統川普與大陸國家主席習近平今年5月及9月曾舉行兩次會談；另有55%受訪者支持在特定前提下開啟兩岸談判對話，高於主張堅決反對統一、必要時抵抗到底的28.9%。此外，71.5%受訪者認為，台灣目前最大的危機在於內部缺乏長期戰略規劃，以及朝野對立、社會分歧。

民主文教基金會12日舉行「中美習川二會後 台灣民心思變？」民調發布記者會，由董事長桂宏誠主持，並邀請政大選研中心特聘研究員暨政治學系合聘教授陳陸輝、台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇、政大國際關係研究中心兼任研究員湯紹成及新黨副主席李勝峯與談。

民調顯示，39.4%受訪者認為台灣可能被當成美國談判籌碼，41.9%不同意；50.4%認為大陸推動和平統一時，美國較可能保持中立、不介入，25.8%認為美國會協助台灣阻止統一。另有44.9%受訪者不同意兩岸不統、不獨的現狀已改變、很難維持的說法。這份民調於10月4至7日以電話訪問全國20歲以上民眾，有效樣本1,074人，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點。

桂宏誠表示，賴清德總統與立法院長韓國瑜在國慶大會都提及台灣安全與和平，但隨川習會後美中關係變化，台灣是否仍能將安全寄託於美國，值得重新思考。他認為，台灣應重新思考兩岸關係的問題根源，以及是否能在一個中國原則、九二共識的政治互信基礎上，透過和平交流與對話降低風險。

劉嘉薇則指，這份民調有幾個值得注意的趨勢。首先，民眾對國際政治資訊的知曉度與認真度不高，僅50.9%知道習近平與川普今年5月及9月舉行兩次會談；其次，有71.5%受訪者認為，朝野對立、社會分歧及缺乏長期戰略規劃，是台灣當前更值得關注的危機。她說，55%受訪者支持在特定前提下開啟兩岸談判對話，但民眾對是否改變現狀仍有顧慮。

陳陸輝表示，約四成八受訪者認為台灣不能再單純依賴美國，20多歲族群持相同看法的比例接近六成。兩岸關係與台灣內部政治各有僵局，台灣應思考如何在大國競爭下選擇自身策略，並向美國表達希望和平及具有自我防衛需求的立場。他也提醒，20多歲年輕族群對兩岸互動的看法值得留意。

湯紹成指，觀察兩岸現狀應區分相對穩定的制度與政策，以及隨國際局勢變動的動態現狀；人工智慧也可能改變兩岸軍事對抗型態，網路戰及癱瘓等非傳統作戰方式可能造成重大影響。

李勝峯則認為，面對中美關係變化，民調除詢問民眾主觀上是否希望維持現狀，也應探討現狀能否持續，以及若無法維持，台灣應如何選擇。他指出，「交流」、「和平」及「維持現狀」在不同政治陣營間具有不同意涵，並指台灣內部朝野對立、社會分歧，認為政治人物應形成一致對外立場，並正視統一議題或涉及的利弊得失。