第三次中柬泰二軌對話11日舉行 聚焦柬泰邊境安全

第三次中國、柬埔寨、泰國二軌對話會11日在深圳舉行，三國代表分別圍繞國際法、經濟民生、公共衛生與人道主義援助及青年交流四個議題展開討論，並就保障邊境安全、重新開放邊境口岸、恢復民眾正常生活秩序等議題交流看法。會議旨在推動柬泰雙方朝實質性和解邁出堅實步伐，促進柬泰關係穩步緩和。

中柬泰二軌對話會由大陸外交學院主辦的會議，旨在鞏固柬泰停火局面、重建互信與合作。首次中柬泰二軌對話會2026年2月10日在北京舉行，第二次中柬泰二軌對話會4月20日至21日在北京舉行。

環球時報12日報導，第三次中柬泰二軌對話會11日在深圳舉行，來自中國、柬埔寨、泰國三國的智庫學者、社會組織和人道機構代表，以及高校青年學生等近百人與會。

報導指，本次對話以前兩輪對話累積的互信為基礎，推動柬泰雙方朝著實質性和解邁出堅實步伐。本次對話會設置4個平行工作組，中柬泰三國代表分別圍繞「國際法」、「經濟民生」、「公共衛生與人道主義援助」及「青年交流」4項議題深入探討。與會代表就保障邊境安全、重新開放邊境口岸、恢復民眾正常生活秩序，以及加強青年在和平進程中的作用等具體議題交流看法，並提出務實建議。

談及中國在調停地區衝突中發揮的作用時，泰國前外交部長卡席特（Kasit Piromya）向環球時報表示，中國始終是柬泰兩國的好朋友，中國展現出的善意與推動和平的誠意，對柬泰兩國政府而言意義重大。

柬埔寨學者協會會長塞納稱，此前幾輪對話取得的進展令人印象深刻，成果豐碩，相關技術性建議正本著誠信原則穩步推進落實。他認為，此類二軌對話機制對柬泰兩國至關重要，由於衝突雙方往往難以直接展開和平對話，「我們急需一位具有影響力且為雙方共同信任的中間協調方，推動雙方坐到一起，開展冷靜、建設性的對話磋商」。

泰國皇家武裝部隊總部戰略研究中心顧問克拉帕育則認為，泰柬雙方應將解決複雜的邊界問題，與防止暴力衝突這項當務之急區分開來。兩國可以在堅持各自法律立場的同時，加強溝通、核查相關事態，並就務實可行的風險防範措施達成共識。

克拉帕育提到，中方可以繼續為雙方對話搭建建設性平台，協助維持專業性交流，為制定切實可行的解決方案創造有利條件。在柬泰兩國均同意的前提下，中方可提供技術支持，推動落實建立信任措施，並協助開展後續磋商，促進二軌對話形成的建議與官方機制有效對接。