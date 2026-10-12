史上首次 大陸宣布制裁我邦交國巴拉圭、貝里斯部長

大陸外交部今（12）日上午宣布，中方制裁對巴拉圭資通訊科技部長畢亞德（Gustavo Emigdio Villate Samaniego），以及貝里斯外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長馮賽卡（Francis Fonseca），包括凍結兩人在中國境內的財產、禁止境內組織及個人與其交易合作，以及不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

央視報導，大陸外交部12日公布《關於對巴拉圭通信和技術部長比利亞特（畢亞德）採取反制措施的決定》，以及《關於對伯利茲（貝里斯）外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長豐塞卡（馮賽卡）採取反制措施的決定》。

大陸外交部指，近年來，巴拉圭及貝里斯個別「反華政客」出於一己私利，頑固支持兩國同中國台灣地區保持所謂「邦交」關係，在涉華問題上採取一系列「惡劣言行」，損害中方核心利益。

大陸外交部稱，為捍衛國家主權、安全、發展利益，反對「台獨」分裂行徑，依據《中華人民共和國反外國制裁法》第3條、第4條、第6條、第9條、第15條規定，決定對畢亞德及馮賽卡採取反制措施。

根據公告，3項反制措施包括，凍結2人在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行交易、合作等活動；以及對2人不予簽發簽證、不准入境，包括香港、澳門。2項反制決定均自2026年10月12日起施行。