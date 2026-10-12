聽新聞
0:00 / 0:00

昆山台商媽 暌違10年回鹿港進香

聯合報／ 特派記者黃雅慧／上海報導
有「台商媽」之稱的昆山媽遊台灣11日上午啟程，將赴台灣姐妹廟、友宮進行交流，預計17日回昆山。圖／昆山慧聚天后宮提供
有「台商媽」之稱的昆山媽遊台灣11日上午啟程，將赴台灣姐妹廟、友宮進行交流，預計17日回昆山。圖／昆山慧聚天后宮提供

有「台商媽」之稱的「昆山媽」（昆山慧聚天后宮媽祖）十一日上午起駕，將赴台灣姐妹廟、友宮進行交流，預計十七日回昆山。據悉，此行最後一站是回「鹿港天后宮」娘家，這是相隔十年回娘家謁祖進香

昆山慧聚天后宮二○一○年由鹿港天后宮出祖分靈至昆山，成為大陸台商、台胞重要的信仰寄託，因此也有「台商媽」之稱。

昆山媽祖曾在二○一四年起連續三年返台進香；「昆山媽遊台灣」活動於二○二三年正式啟動，以媽祖信仰為文化紐帶，透過昆台兩地媽祖宮廟交流互訪、參香聯誼與民間往來，活動每三年一次。據悉，三年前「昆山媽遊台灣」是結成姐妹廟行程，來不及回鹿港，因此今年是相隔十年回到彰化鹿港天后宮謁祖進香。

本次活動以實際行動支持台灣在地農業，採購台灣優質農產品「文旦柚」，沿著昆山媽參香交流的足跡，致贈台灣各地宮廟與鄉親，傳遞「寶柚平安」的心意，讓文化交流不只停留在參香互訪，更化為看得見、感受得到的關懷與情誼。

昆山媽十一日起駕，預計當日在新北市金山慈護宮駐駕，十二日前往北投關渡宮、淡水福佑宮駐駕；十三日前往台北艋舺龍山寺，並造訪板橋慈惠宮、板橋接雲寺，並於慈惠宮駐駕。十四日前往樹林慈聖天后宮，下午前往台中大甲鎮瀾宮，並於企業寶元紀集團總部駐駕；十五日前往雲林西螺福興宮、嘉義新港奉天宮，並於台南鹿耳門天宮駐駕；十六日前往台南西港慶安宮，在南寶集團駐駕後，下午前往彰化鹿港龍山寺，並於鹿港天后宮駐駕。昆山媽十七日將返回江蘇昆山，十八日回鑾安座。

供奉昆山媽祖的慧聚天后宮於二○○五年由昆山市政府與台商合作重建，二○一三年落成，為大陸華東地區最大閩台風格寺廟及台商精神港灣。

鹿港 進香 回娘家

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

近200年同安寮十二庄請媽祖 鹿港天后宮提議更換出巡神尊

麥寮王船祭白沙屯媽祖首度來作客 「粉紅超跑」現身展場引爆人潮

山邊媽祖神轎闖台南孔廟…停轎大成殿前無落轎 孔廟聲明：違反傳統禮制

粉紅超跑到麥寮 白沙屯媽和麥寮媽「雙媽會」萬人迎駕

相關新聞

密集行動 陸今起4海域發動5場演訓

在賴清德總統十日發表國慶演說時機敏感之際，根據中國大陸各地海事單位發布的航行警告，十二日起，共軍將在渤海、黃海、東海、南海等海域，進行至少五場軍事行動。另據央視報導，駐守在大陸東南的解放軍火箭軍某部官兵，於節日期間（十一假期）展開無預告、無預案的東風-廿六緊急戰備演練，聲稱「多域礪劍，捍衛統一」。

中巴新疆軍事聯訓 為跨境反恐準備

大陸國防部宣布，大陸與巴基斯坦陸軍將於十月中下旬，在新疆庫爾勒舉行首次陸軍聯合訓練。專家指出，中方在新疆反恐積累了豐富經驗，這次出動無人機加大演練力度，進一步提升巴基斯坦軍方反恐能力和手段，未來不排除中巴聯合跨境反恐。

天問三號行星探測 後年發射火星採樣

大陸行星探測工程之一的「天問三號」火星取樣返回任務，計畫於二○二八年前後發射，二○三一年前後攜帶火星樣本返回地球。如果任務成功，大陸有望實現人類首次火星取樣返回。中國科學院上海天文台副研究員張佳駿指，人類要實現火星移民，仍須解決地球與火星間的訊息交流、物質交流及人員生存等三大問題。

昆山台商媽 暌違10年回鹿港進香

有「台商媽」之稱的「昆山媽」（昆山慧聚天后宮媽祖）十一日上午起駕，將赴台灣姐妹廟、友宮進行交流，預計十七日回昆山。據悉，此行最後一站是回「鹿港天后宮」娘家，這是相隔十年回娘家謁祖進香。

發改委預告 陸本季將加大經濟刺激力度

大陸國家發改委主任鄭柵潔近日主持民營企業座談會時表示，第四季將加大「逆周期調節」力度，強化存量政策和增量政策協同發力，會及時謀畫更多帶動性強的政策工具，努力完成全年經濟增長目標任務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。