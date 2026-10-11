共軍12至17日 渤海、黃海、東海、南海密集展開軍事行動

中國多地海事部門8日起接連發布航行警告，明日開始，共軍將陸續在渤海、黃海、東海和南海等至少5處海域進行實裝訓練、實彈射擊及軍事訓練，相關活動將持續至17日。

據中國海事局網站，大連海事局10日宣布，12日上午11時至下午2時，黃海北部部分海域將進行實彈射擊。根據座標連線，大致範圍在遼寧大連東南方的黃海北部海域。同日，秦皇島海事局也發布航行警告，12日上午6時至16日晚上12時，渤海部分海域開展實裝作業。大致範圍在河北秦皇島外海。

此前，鹽城海事局9日傍晚發布航行警告，16日上午7時至17日下午6時，黃海南部部分海域進行實彈射擊。根據其公布座標，大致範圍在江蘇鹽城北部的黃海近岸海域。

在東海方面，溫州海事局8日發布航行警告，13日下午1時30分至3時30分、14日下午2時30分至4時30分、15日下午3時30分至4時30分，溫州甌飛灘以東水域開展軍事訓練。大致範圍在浙江溫州甌飛灘以東近海。

南海方面，湛江海事局也在10日發布航行警告，12日至16日，每天上午8時至下午6時，將在南海部分海域進行實彈射擊。大致範圍在廣東湛江東南方外海。