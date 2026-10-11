昆山媽祖11日啟程遊台灣 將與台灣姐妹廟、友宮進行交流

有「台商媽」之稱的昆山媽遊台灣11日上午啟程，將赴台灣姐妹廟、友宮進行交流，預計17日回昆山，並於18日九九重陽媽祖羽化升天重要日子安鑾回座。

昆山慧聚天后宮「昆山媽遊台灣」交流活動於2023年正式啟動，以媽祖信仰為文化紐帶，透過昆台兩地媽祖宮廟交流互訪、參香聯誼與民間往來，活動每三年一次。此前，昆山媽祖曾在2014年起連續3年返台進香。

據悉，本次活動以實際行動支持台灣在地農業，採購台灣優質農產品「文旦柚」，沿著昆山媽參香交流的足跡，致贈台灣各地宮廟與鄉親，傳遞「寶柚平安」的誠摯心意，讓文化交流不只停留在參香互訪，更化為看得見、感受得到的關懷與情誼。

昆山媽11日起駕預計於當日15時在新北市金山慈護宮駐駕，12日前往北投關渡宮、新北淡水福佑宮駐駕；13日前往台北艋舺龍山寺，並造訪新北板橋慈惠宮、板橋接雲寺，並於慈惠宮駐駕。

昆山媽預計14日前往新北樹林慈聖天后宮，下午前往台中大甲鎮瀾宮，並於企業寶元紀集團總部駐駕；15日前往雲林西螺福興宮、嘉義新港奉天宮，並於台南鹿耳門天宮駐駕；16日前往台南西港慶安宮，在南寶集團駐駕後，下午前往彰化鹿港龍山寺，並於鹿港天后宮駐駕。

昆山媽17日9時將搭機返昆山，並在昆山進行陣頭踩街；18日上午回鑾安座。台灣信徒可跟隨昆山媽祖腳步前往參拜。

以往台灣媽祖由大陸媽祖祖廟分靈渡海供奉，而昆山媽祖則是由台灣鹿港天后宮分靈。媽祖靈力從早期唐山過台灣，到後期由台灣赴陸庇護兩岸民眾，成為兩岸佳話。

供奉昆山媽的慧聚天后宮於2005年昆山市政府與台商合作重建，2013年落成，佔地104.5畝，為大陸華東地區最大閩台風格寺廟及台商精神港灣。