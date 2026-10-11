共軍明起於東海、黃海、渤海、南海 密集開展軍事行動

在中國大陸針對賴清德總統10日國慶演說展開猛烈抨擊之際，根據大陸各地海事單位發布的航行警告，明（12）日起，共軍將在渤海、黃海、東海、南海等海域進行至少五場軍事行動。

賴清德總統國慶當天以「台灣，山巔之城，地上的鹽，世上的光」為題發表演說後，大陸國台辦隨即於當晚以發言人張晗名義發布新聞稿指稱，賴總統的講話「是其作為『務實台獨工作者』的『本色表演』」。

張晗表示，賴總統在講話中「頑固抱持台獨分裂思維，渲染大陸威脅，鼓吹民主對抗威權虛假敘事，妄圖『以武謀獨』、『倚外謀獨』，挑動兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定」。

大陸國防部新聞發言人陳曦11日也批評賴總統10日講話，是「頑固堅持台獨立場，顛倒是非，渲染所謂大陸軍事威脅，煽動兩岸對立對抗，妄圖『以武謀獨』、『倚外謀獨』，再次暴露其『台灣之禍』、『和平之災』的本質」。

陳曦並指出，解放軍位台島周邊常態開展演訓活動，就是震懾台獨妄動和外來干涉圖謀。

大陸官方媒體也集體發聲抨擊賴總統10日講話。新華社發布「新華時評」表示，賴總統10日講話「充斥對立對抗的險惡用心與虛妄的政治算計，妄圖蠱惑台灣民眾、誤導國際輿論，破壞台海和平穩定，暴露其堅持台獨分裂立場的偏執性與危害性」。

人民日報11日則發表署名「鍾一平」的評論文章稱，賴總統講話再度渲染「大陸威脅」，煽動兩岸對立對抗，罔顧事實、顛倒是非，誤導民眾、用心叵測。

央視「海峽時評」也指賴總統國慶講話，渲染大陸威脅，鼓噪民主對抗威權虛假敘事，挑動兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定。

值得注意的是，根據大陸各地海事局近日發布的航行警告，明日起，大陸在周邊海域至少將開展五場軍事行動，涵蓋渤海、黃海、東海、南海等海域。各海域具體航行警告分別為：

一、黃海南部（江蘇鹽城北部外海）：10月16日7時至17日18時，進行實彈射擊。

二、渤海（河北秦皇島外海）：10月12日6時至16日24時‌，開展實彈射擊。

三、黃海北部（遼寧大連東南方外海）：10月12日11時至14時‌，執行實彈射擊。

四、東海（浙江溫州甌飛灘以東近海）：10月13日13時30分至15時30分、10月14日14時30時至16時30分、10月15日15時30分至16時30分，開展軍事訓練。

五、南海（廣東湛江東南方外海）：10月12日至16日，每日8時至18時‌， 進行實彈射擊。

大陸軍方前述軍事行動的地點與台灣均有一段距離，解放軍一周內在多地同步展開演訓過去也有先例，目前尚無證據顯示明日起的一系列軍事行動有明顯異常，或是針對特定對象。