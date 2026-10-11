快訊

美軍陸戰隊保衛台灣戰略大轉型！首在距台109公里島嶼部署2大武器

蔣萬安「台北安可」競選主題曲MV重新上架 畫面改版更容易一起唱

日本人愛吃拉麵、甜點 為何還這麼長壽？醫揭1習慣：死亡風險降47%

聽新聞
0:00 / 0:00

共軍明起於東海、黃海、渤海、南海 密集開展軍事行動

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸未來五日將在渤海、黃海、東海、南海至少五處海域開展軍事行動。圖為根據大陸各地海事局公告訊息由AI生成。
大陸未來五日將在渤海、黃海、東海、南海至少五處海域開展軍事行動。圖為根據大陸各地海事局公告訊息由AI生成。

在中國大陸針對賴清德總統10日國慶演說展開猛烈抨擊之際，根據大陸各地海事單位發布的航行警告，明（12）日起，共軍將在渤海、黃海、東海南海等海域進行至少五場軍事行動

賴清德總統國慶當天以「台灣，山巔之城，地上的鹽，世上的光」為題發表演說後，大陸國台辦隨即於當晚以發言人張晗名義發布新聞稿指稱，賴總統的講話「是其作為『務實台獨工作者』的『本色表演』」。

張晗表示，賴總統在講話中「頑固抱持台獨分裂思維，渲染大陸威脅，鼓吹民主對抗威權虛假敘事，妄圖『以武謀獨』、『倚外謀獨』，挑動兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定」。

大陸國防部新聞發言人陳曦11日也批評賴總統10日講話，是「頑固堅持台獨立場，顛倒是非，渲染所謂大陸軍事威脅，煽動兩岸對立對抗，妄圖『以武謀獨』、『倚外謀獨』，再次暴露其『台灣之禍』、『和平之災』的本質」。

陳曦並指出，解放軍位台島周邊常態開展演訓活動，就是震懾台獨妄動和外來干涉圖謀。

大陸官方媒體也集體發聲抨擊賴總統10日講話。新華社發布「新華時評」表示，賴總統10日講話「充斥對立對抗的險惡用心與虛妄的政治算計，妄圖蠱惑台灣民眾、誤導國際輿論，破壞台海和平穩定，暴露其堅持台獨分裂立場的偏執性與危害性」。

人民日報11日則發表署名「鍾一平」的評論文章稱，賴總統講話再度渲染「大陸威脅」，煽動兩岸對立對抗，罔顧事實、顛倒是非，誤導民眾、用心叵測。

央視「海峽時評」也指賴總統國慶講話，渲染大陸威脅，鼓噪民主對抗威權虛假敘事，挑動兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定。

值得注意的是，根據大陸各地海事局近日發布的航行警告，明日起，大陸在周邊海域至少將開展五場軍事行動，涵蓋渤海、黃海、東海、南海等海域。各海域具體航行警告分別為：

一、黃海南部（江蘇鹽城北部外海）：10月16日7時至17日18時，進行實彈射擊。

二、渤海（河北秦皇島外海）：10月12日6時至16日24時‌，開展實彈射擊。

三、黃海北部（遼寧大連東南方外海）：10月12日11時至14時‌，執行實彈射擊。

四、東海（浙江溫州甌飛灘以東近海）：10月13日13時30分至15時30分、10月14日14時30時至16時30分、10月15日15時30分至16時30分，開展軍事訓練。

五、南海（廣東湛江東南方外海）：10月12日至16日，每日8時至18時‌， 進行實彈射擊。

大陸軍方前述軍事行動的地點與台灣均有一段距離，解放軍一周內在多地同步展開演訓過去也有先例，目前尚無證據顯示明日起的一系列軍事行動有明顯異常，或是針對特定對象。

南海 東海 共軍 軍事行動 國台辦

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美樂見賴總統承諾維持台海和平 陸批台獨本色表演

賴清德「雙十」講話 大陸國防部發言人：堅決打擊「台獨」分裂勢力

陸委會回嗆國台辦：摒棄「鴕鳥心態」正視兩岸互不隸屬

賴清德提打造「山巔之城」 人民日報：可笑、可鄙、可悲

相關新聞

共軍明起於東海、黃海、渤海、南海 密集開展軍事行動

在中國大陸針對賴清德總統10日國慶演說展開猛烈抨擊之際，根據大陸各地海事單位發布的航行警告，明（12）日起，共軍將在渤海、黃海、東海、南海等海域進行至少五場軍事行動。

賴清德「雙十」講話 大陸國防部發言人：堅決打擊「台獨」分裂勢力

針對賴清德總統國慶講話，大陸國防部發言人陳曦11日表示，將堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉。

賴清德提打造「山巔之城」 人民日報：可笑、可鄙、可悲

賴清德總統10日國慶演說提出要打造台灣成為「山巔之城」。對此，中共中央黨報人民日報11日發表評論稱，賴清德講話再度渲染「大陸威脅」，煽動兩岸對立對抗，罔顧事實、顛倒是非，誤導民眾、用心叵測。尤其是講話中突出強調打造所謂「山巔之城」，「不過是賴清德自我炮製的又一個幻想與迷夢，可笑、可鄙、可悲」。

昆山媽祖11日啟程遊台灣 將與台灣姐妹廟、友宮進行交流

有「台商媽」之稱的昆山媽遊台灣11日上午啟程，將赴台灣姐妹廟、友宮進行交流，預計17日回昆山，並於18日九九重陽媽祖羽化升天重要日子安鑾回座。

央視曝光共軍東風-26飛彈夜間演訓 強調「捍衛統一」

央視新聞報導，駐守在大陸東南的解放軍火箭軍某部官兵，於節日期間展開無預告、無預案的東風-26緊急戰備演練，強調「多域礪劍 捍衛統一」。東風-26爲中遠程飛彈，有「航艦殺手」與「關島殺手」之稱。

兩岸觀策／北韓批美對台軍售 中朝互挺牽動東亞棋局

10月2日，台灣向美國採購的首批兩架F-16V Block 70戰機抵台，5天後，北韓罕見透過朝中社，以專家說法批判美國對台軍售，指責美國此舉加劇區域緊張。這番表態與北京立場明顯呼應，在中朝互挺、俄朝關係深化、美國總統川普又盼再會北韓領導人金正恩之際，也讓台灣被捲入更複雜的東亞棋局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。