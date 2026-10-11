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賴清德「雙十」講話 大陸國防部發言人：堅決打擊「台獨」分裂勢力

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國防部發言人陳曦。圖／取自大陸國防部發布公眾號
大陸國防部發言人陳曦。圖／取自大陸國防部發布公眾號

針對賴清德總統國慶講話，大陸國防部發言人陳曦11日表示，將堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉。

據大陸「國防部發布」微信公眾號，陳曦表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是真正的台海現況。賴清德頑固堅持台獨立場，顛倒是非，渲染所謂「大陸軍事威脅」，煽動兩岸對立對抗，妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」，再次暴露其「台灣之禍」、「和平之災」的本質。

陳曦稱，近年來，民進黨當局為一黨之私大搞謀「獨」拒統、媚外輸誠，強推所謂「全民皆兵」、「全台戰場」，把台灣老百姓綁上「台獨」戰車，破壞台海穩定、犧牲台灣未來。解放軍位台灣周邊常態進行演訓活動，就是震懾台獨妄動和外來干涉圖謀，維護台灣民眾的安全福祉，天經地義、無可厚非。

陳曦強調，台獨與台海和平水火不容，祖國統一是大勢所趨、大義所在、民心所向。希望台灣同胞認清賴清德當局頑固謀獨的極端危險性和危害性，與大陸一道堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，共護和平安寧的美好家園，共享民族復興的福祉榮光。

台獨 大陸國防部 國防部 賴清德

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