聽新聞
0:00 / 0:00
央視曝光共軍東風-26飛彈夜間演訓 強調「捍衛統一」
央視新聞報導，駐守在大陸東南的解放軍火箭軍某部官兵，於節日期間展開無預告、無預案的東風-26緊急戰備演練，強調「多域礪劍 捍衛統一」。東風-26為中遠程飛彈，有「航艦殺手」與「關島殺手」之稱。
央視新聞稱，黑夜中，各項任務緊張進行。「報告指揮員，收到上級敵情通報，十分鐘後我作戰區上空有雷達衛星過境！」「明白，各號注意，迅速組織隱蔽！」
隨後，官兵搭設飛彈偽裝、展開裝備，有條不紊快速應對。共軍火箭軍部隊還因應突發狀況，開啟緊急應變模式。「報告指揮員，我架遭敵破襲，一名號手陣亡，建議啟用備份」
部隊臨機啟用替補號手，新號手迅速進入戰位，按規程逐項完成操作，與班組密切協同，最終圓滿完成任務。
報導稱，人能補位，劍能懾敵。這支隊伍背後，是一整套威力強悍的東風飛彈體系。
根據大陸公開資料，東風-26是一種核常兼備的中遠程彈道飛彈，素有「航艦殺手」與「關島殺手」之稱。射程約4,000至5,000公里，可覆蓋第一、第二島鏈及美國關島基地。
其飛行速度，末端速度可達約18馬赫（約 5,500 公尺/秒）。重約1.8噸，可攜帶核彈頭或常規彈頭。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。