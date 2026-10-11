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央視曝光共軍東風-26飛彈夜間演訓 強調「捍衛統一」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
央視新聞刻意曝光駐守大陸東南的解放軍火箭軍於節日期間進行東風-26緊急戰備演練，強調「多域礪劍 捍衛統一」。圖／截自影片
央視新聞刻意曝光駐守大陸東南的解放軍火箭軍於節日期間進行東風-26緊急戰備演練，強調「多域礪劍 捍衛統一」。圖／截自影片

央視新聞報導，駐守在大陸東南的解放軍火箭軍某部官兵，於節日期間展開無預告、無預案的東風-26緊急戰備演練，強調「多域礪劍 捍衛統一」。東風-26為中遠程飛彈，有「航艦殺手」與「關島殺手」之稱。

央視新聞稱，黑夜中，各項任務緊張進行。「報告指揮員，收到上級敵情通報，十分鐘後我作戰區上空有雷達衛星過境！」「明白，各號注意，迅速組織隱蔽！」

隨後，官兵搭設飛彈偽裝、展開裝備，有條不紊快速應對。共軍火箭軍部隊還因應突發狀況，開啟緊急應變模式。「報告指揮員，我架遭敵破襲，一名號手陣亡，建議啟用備份」

部隊臨機啟用替補號手，新號手迅速進入戰位，按規程逐項完成操作，與班組密切協同，最終圓滿完成任務。

報導稱，人能補位，劍能懾敵。這支隊伍背後，是一整套威力強悍的東風飛彈體系。

根據大陸公開資料，東風-26是一種核常兼備的中遠程彈道飛彈，素有「航艦殺手」與「關島殺手」之稱。射程約4,000至5,000公里，可覆蓋第一、第二島鏈及美國關島基地。

其飛行速度，末端速度可達約18馬赫（約 5,500 公尺/秒）。重約1.8噸，可攜帶核彈頭或常規彈頭。

共軍 央視 飛彈 演訓

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