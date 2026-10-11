央視曝光共軍東風-26飛彈夜間演訓 強調「捍衛統一」

央視新聞報導，駐守在大陸東南的解放軍火箭軍某部官兵，於節日期間展開無預告、無預案的東風-26緊急戰備演練，強調「多域礪劍 捍衛統一」。東風-26為中遠程飛彈，有「航艦殺手」與「關島殺手」之稱。

央視新聞稱，黑夜中，各項任務緊張進行。「報告指揮員，收到上級敵情通報，十分鐘後我作戰區上空有雷達衛星過境！」「明白，各號注意，迅速組織隱蔽！」

隨後，官兵搭設飛彈偽裝、展開裝備，有條不紊快速應對。共軍火箭軍部隊還因應突發狀況，開啟緊急應變模式。「報告指揮員，我架遭敵破襲，一名號手陣亡，建議啟用備份」

部隊臨機啟用替補號手，新號手迅速進入戰位，按規程逐項完成操作，與班組密切協同，最終圓滿完成任務。

報導稱，人能補位，劍能懾敵。這支隊伍背後，是一整套威力強悍的東風飛彈體系。

根據大陸公開資料，東風-26是一種核常兼備的中遠程彈道飛彈，素有「航艦殺手」與「關島殺手」之稱。射程約4,000至5,000公里，可覆蓋第一、第二島鏈及美國關島基地。

其飛行速度，末端速度可達約18馬赫（約 5,500 公尺/秒）。重約1.8噸，可攜帶核彈頭或常規彈頭。